|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 кві, 2025 19:28
Учитывайте аварийное состояние большинства метров в жилфонде незалежной
Кое где поддерживание этих стен это штукатурка Памелы Андерсон перед фотосессией и не более
Из большого секса бабка уже свалила
Иногда дешевле построить новый дом чем довести до бизнес класса старый в хорошем месте
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5000
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 290 раз.
- Подякували: 354 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 25 кві, 2025 19:41
Цей розділ дивиться 100+ людей зараз.
Щось трапилось?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14839
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 392 раз.
- Подякували: 2365 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: П'ят 25 кві, 2025 19:43
sergey_stasyuk555 написав: Faceless написав:
Такої хвилі дешевих грошей, як в середині 00х, до цього ніколи не було і якщо й буде, то не скоро
ви якось пропустили приблизно 250 млрд баксів, які нам насипали союзники за 3 роки ))
через ці мільярди і був поточний ріст нерухомості взагалі то ))
Та бля прям на купівлю квартир у Варшавському і відсипали
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35928
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1482 раз.
- Подякували: 8182 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25258
|16913605
|
Сер 16 кві, 2025 03:06
Bolt
|
|1380
|5871158
|
|
|3
|62752
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|