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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12280122811228212283
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 19:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Учитывайте аварийное состояние большинства метров в жилфонде незалежной
Кое где поддерживание этих стен это штукатурка Памелы Андерсон перед фотосессией и не более
Из большого секса бабка уже свалила
Иногда дешевле построить новый дом чем довести до бизнес класса старый в хорошем месте
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 19:41

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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 19:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

sergey_stasyuk555 написав:
  Faceless написав:Такої хвилі дешевих грошей, як в середині 00х, до цього ніколи не було і якщо й буде, то не скоро

ви якось пропустили приблизно 250 млрд баксів, які нам насипали союзники за 3 роки ))
через ці мільярди і був поточний ріст нерухомості взагалі то ))
Та бля прям на купівлю квартир у Варшавському і відсипали :mrgreen:
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