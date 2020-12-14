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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12281122821228312284
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 21:16

  Faceless написав:Там де немає зміни структури, немає якісних новобудів, заміщення нема

те що ти пишеш, що ціна квартири декількох десятків ЖК в Києві зросли - це хіба не убогий тролінг?
Скільки відсотків ці ЖК де купують найуспішніші успіхи, судді та прокурори-інваліди та інші мародери займають в ринку нерухомості Києва?
є хоча б 1 чи 2 %? це в рамках похибки...
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 21:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

sergey_stasyuk555 написав:
  Faceless написав:Там де немає зміни структури, немає якісних новобудів, заміщення нема

те що ти пишеш, що ціна квартири декількох десятків ЖК в Києві зросли - це хіба не убогий тролінг?
Скільки відсотків ці ЖК де купують найуспішніші успіхи, судді та прокурори-інваліди та інші мародери займають в ринку нерухомості Києва?
є хоча б 1 чи 2 %? це в рамках похибки...
Це де саме судді та прокурори купують, в комфорт класі?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 21:29

Frant


Мені теж цікаво


Стасюк просто тупить як завжди.
Йому про комфорт-клас, а він про прокурорів, яких нема в комфорт-класі.
Що зробиш, божевільний.
Тому він приходить і верещить «не бачу 100 гостей на гілці.»
Він в шорах.
А було навіть 120. Але кілька хвилин.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 21:40

  sergey_stasyuk555 написав:
  Hotab написав:Розбирайся поки з комфорт-класом

твоя однокімнатна в жк общажного типу - це такий собі комфорт...

Так то ж мені. Я не прокурор. Мені норм. А ти чому переймаєшся? :D

Тобі вже дійшло, де комфорт, а де прокурори? :D

Це добре.
Більше не тупи!! :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 21:42

  Faceless написав:
sergey_stasyuk555 написав:
  Faceless написав:Там де немає зміни структури, немає якісних новобудів, заміщення нема

те що ти пишеш, що ціна квартири декількох десятків ЖК в Києві зросли - це хіба не убогий тролінг?
Скільки відсотків ці ЖК де купують найуспішніші успіхи, судді та прокурори-інваліди та інші мародери займають в ринку нерухомості Києва?
є хоча б 1 чи 2 %? це в рамках похибки...
Це де саме судді та прокурори купують, в комфорт класі?

А де вони купують?
Чи вони боги?
Країна повинна знати своїх уродів
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 21:43

  Hotab написав:Більше не тупи!! :lol:

добре, не буду... але якщо ти теж, а це вже малоймовірно ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 21:47

Frant

А де вони купують?


Тре декларації дивитись. Стасюк знайде. Йому треба розібратись в питанні, він поки ще не справився з домашнім завданням.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 22:11

  Hotab написав:Тре декларації дивитись.

тобто ти не дивився?
а до чого тоді ти це висрав:
Тобі вже дійшло, де комфорт, а де прокурори? :D
Це добре.
Більше не тупи!! :lol:

менше заливайся спіртякою - бо вже забуваєш що було 30хв назад.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 22:16

хотабич у модераторів - любімая жена? ))
чому йому пробачається і не видаляється все гімно що він тут меле?
не тільки тут, військову гілку він теж засрав, воїн...
sergey_stasyuk555
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