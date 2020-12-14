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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 кві, 2025 21:16
Faceless написав:
Там де немає зміни структури, немає якісних новобудів, заміщення нема
те що ти пишеш, що ціна квартири декількох десятків ЖК в Києві зросли - це хіба не убогий тролінг?
Скільки відсотків ці ЖК де купують найуспішніші успіхи, судді та прокурори-інваліди та інші мародери займають в ринку нерухомості Києва?
є хоча б 1 чи 2 %? це в рамках похибки...
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sergey_stasyuk555
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 21:23
sergey_stasyuk555 написав: Faceless написав:
Там де немає зміни структури, немає якісних новобудів, заміщення нема
те що ти пишеш, що ціна квартири декількох десятків ЖК в Києві зросли - це хіба не убогий тролінг?
Скільки відсотків ці ЖК де купують найуспішніші успіхи, судді та прокурори-інваліди та інші мародери займають в ринку нерухомості Києва?
є хоча б 1 чи 2 %? це в рамках похибки...
Це де саме судді та прокурори купують, в комфорт класі?
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Faceless
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 21:29
Frant
Мені теж цікаво
Стасюк просто тупить як завжди.
Йому про комфорт-клас, а він про прокурорів, яких нема в комфорт-класі.
Що зробиш, божевільний.
Тому він приходить і верещить «не бачу 100 гостей на гілці.»
Він в шорах.
А було навіть 120. Але кілька хвилин.
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Hotab
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 21:40
sergey_stasyuk555 написав: Hotab написав:
Розбирайся поки з комфорт-класом
твоя однокімнатна в жк общажного типу - це такий собі комфорт...
Так то ж мені. Я не прокурор. Мені норм. А ти чому переймаєшся?
Тобі вже дійшло, де комфорт, а де прокурори?
Це добре.
Більше не тупи!!
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 21:42
Faceless написав: sergey_stasyuk555 написав: Faceless написав:
Там де немає зміни структури, немає якісних новобудів, заміщення нема
те що ти пишеш, що ціна квартири декількох десятків ЖК в Києві зросли - це хіба не убогий тролінг?
Скільки відсотків ці ЖК де купують найуспішніші успіхи, судді та прокурори-інваліди та інші мародери займають в ринку нерухомості Києва?
є хоча б 1 чи 2 %? це в рамках похибки...
Це де саме судді та прокурори купують, в комфорт класі?
А де вони купують?
Чи вони боги?
Країна повинна знати своїх уродів
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Frant
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 21:47
Frant
А де вони купують?
Тре декларації дивитись. Стасюк знайде. Йому треба розібратись в питанні, він поки ще не справився з домашнім завданням.
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Hotab
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 22:11
Hotab написав:
Тре декларації дивитись.
тобто ти не дивився?
а до чого тоді ти це висрав:
Тобі вже дійшло, де комфорт, а де прокурори?
Це добре.
Більше не тупи!!
менше заливайся спіртякою - бо вже забуваєш що було 30хв назад.
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sergey_stasyuk555
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 22:16
хотабич у модераторів - любімая жена? ))
чому йому пробачається і не видаляється все гімно що він тут меле?
не тільки тут, військову гілку він теж засрав, воїн...
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