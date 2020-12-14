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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 кві, 2025 21:16
Faceless написав:
Там де немає зміни структури, немає якісних новобудів, заміщення нема
те що ти пишеш, що ціна квартири декількох десятків ЖК в Києві зросли - це хіба не убогий тролінг?
Скільки відсотків ці ЖК де купують найуспішніші успіхи, судді та прокурори-інваліди та інші мародери займають в ринку нерухомості Києва?
є хоча б 1 чи 2 %? це в рамках похибки...
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sergey_stasyuk555
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 21:23
sergey_stasyuk555 написав: Faceless написав:
Там де немає зміни структури, немає якісних новобудів, заміщення нема
те що ти пишеш, що ціна квартири декількох десятків ЖК в Києві зросли - це хіба не убогий тролінг?
Скільки відсотків ці ЖК де купують найуспішніші успіхи, судді та прокурори-інваліди та інші мародери займають в ринку нерухомості Києва?
є хоча б 1 чи 2 %? це в рамках похибки...
Це де саме судді та прокурори купують, в комфорт класі?
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Faceless
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 21:29
Frant
Мені теж цікаво
Стасюк просто тупить як завжди.
Йому про комфорт-клас, а він про прокурорів, яких нема в комфорт-класі.
Що зробиш, божевільний.
Тому він приходить і верещить «не бачу 100 гостей на гілці.»
Він в шорах.
А було навіть 120. Але кілька хвилин.
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 21:40
sergey_stasyuk555 написав: Hotab написав:
Розбирайся поки з комфорт-класом
твоя однокімнатна в жк общажного типу - це такий собі комфорт...
Так то ж мені. Я не прокурор. Мені норм. А ти чому переймаєшся?
Тобі вже дійшло, де комфорт, а де прокурори?
Це добре.
Більше не тупи!!
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 21:42
Faceless написав: sergey_stasyuk555 написав: Faceless написав:
Там де немає зміни структури, немає якісних новобудів, заміщення нема
те що ти пишеш, що ціна квартири декількох десятків ЖК в Києві зросли - це хіба не убогий тролінг?
Скільки відсотків ці ЖК де купують найуспішніші успіхи, судді та прокурори-інваліди та інші мародери займають в ринку нерухомості Києва?
є хоча б 1 чи 2 %? це в рамках похибки...
Це де саме судді та прокурори купують, в комфорт класі?
А де вони купують?
Чи вони боги?
Країна повинна знати своїх уродів
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 21:47
Frant
А де вони купують?
Тре декларації дивитись. Стасюк знайде. Йому треба розібратись в питанні, він поки ще не справився з домашнім завданням.
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Додано: Суб 26 кві, 2025 08:21
Frant написав: sergey_stasyuk555 написав: Faceless написав:
Такої хвилі дешевих грошей, як в середині 00х, до цього ніколи не було і якщо й буде, то не скоро
ви якось пропустили приблизно 250 млрд баксів, які нам насипали союзники за 3 роки ))
через ці мільярди і був поточний ріст нерухомості взагалі то ))
Вони цього не можуть зрозуміти.
Що нинішній курс гривни до долара, рівень статків, пенсії і зарплати - платяться наполовину за рахунок грошей союзників.
Я би уродам не дав би ні копійки, доки вони не почали би реальну боротьбу з корупцією.
Все таки, де живуть прокурори і судді? Ці неосвічені, напівграмотні балаболи, архітектори абсолютно коррумпованної (як і московія) пшенично олійної держави? Цю публіку можна міняти місцями з ліфтьорами і сантехніками - ніхто не побачить різниці, за результатами їх роботи.
І з охоронцями. Охоронці кращі психологи ніж вони
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Додано: Суб 26 кві, 2025 08:44
Frant написав: sergey_stasyuk555 написав: Faceless написав:
Такої хвилі дешевих грошей, як в середині 00х, до цього ніколи не було і якщо й буде, то не скоро
ви якось пропустили приблизно 250 млрд баксів, які нам насипали союзники за 3 роки ))
через ці мільярди і був поточний ріст нерухомості взагалі то ))
Вони цього не можуть зрозуміти.
Що нинішній курс гривни до долара, рівень статків, пенсії і зарплати - платяться наполовину за рахунок грошей союзників.
...
... а ще - родинам загиблих як ОГД
: (першим - всю сумму відразу, потім - стали її виплачувати частками, розтягнувши на 3 роки), частина з яких - пішла назад на валютний ринок, частина - у нерухомість в Україні, частина - витрачені та тратяться за кордоном...
Востаннє редагувалось Миша-клиент
в Суб 26 кві, 2025 08:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 26 кві, 2025 08:44
smdtranz написав: Frant написав:
Все таки, де живуть прокурори і судді? Ці неосвічені, напівграмотні балаболи, архітектори абсолютно коррумпованної (як і московія) пшенично олійної держави? Цю публіку можна міняти місцями з ліфтьорами і сантехніками - ніхто не побачить різниці, за результатами їх роботи.
ну кроме того что мы останемся без лифтов и канализации
Не камильфо
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