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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12282122831228412285
Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 08:56

  smdtranz написав:
  Frant написав:Все таки, де живуть прокурори і судді? Ці неосвічені, напівграмотні балаболи, архітектори абсолютно коррумпованної (як і московія) пшенично олійної держави? Цю публіку можна міняти місцями з ліфтьорами і сантехніками - ніхто не побачить різниці, за результатами їх роботи.


ну кроме того что мы останемся без лифтов и канализации


Не панское это дело (они ведь считают себя "голубой кровью", "наколядував" за время своей службы/работы).
Миша-клиент
 
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