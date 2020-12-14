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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 кві, 2025 08:56
smdtranz написав: Frant написав:
Все таки, де живуть прокурори і судді? Ці неосвічені, напівграмотні балаболи, архітектори абсолютно коррумпованної (як і московія) пшенично олійної держави? Цю публіку можна міняти місцями з ліфтьорами і сантехніками - ніхто не побачить різниці, за результатами їх роботи.
ну кроме того что мы останемся без лифтов и канализации
Не панское это дело (они ведь считают себя "голубой кровью", "наколядував" за время своей службы/работы).
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