smdtranz написав:
ну кроме того что мы останемся без лифтов и канализации
Не панское это дело (они ведь считают себя "голубой кровью", "наколядував" за время своей службы/работы).
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 кві, 2025 08:56
Не панское это дело (они ведь считают себя "голубой кровью", "наколядував" за время своей службы/работы).
Додано: Суб 26 кві, 2025 11:50
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Новобудови чи вторинне житло: що обирають українці у 2025
Додано: Суб 26 кві, 2025 14:48
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ладно, напишу.
Сморите, это выглядит цинично.
Война, оказывается, для тех, кто остался - дурные бабки.
Я не приспособился, моё предприятие закрыто, последних работников сняли с маршрутки на кп и увезли в окопы.
Но.
Те, кто на войне делает дурные деньги, вынужден сливать их здесь. Пользуйтесь этим.
Когда я просто нескольким рылам предложил яр град за 420 куе, приходили такие казнокрады, для которых это пыль.
Варшавский - для нищих, военных, ментов, сбушников. Две квартиры в плюсах у меня забрали сбушники по льготной рассрочке. Милые люди)) но у одного из них пьяная белка, он любит звонить всем из телефонной книги и угрожать. Бедная жена. Сидела на сделке, боялась пикнуть. Он её реально прессует
Годятся вам портреты покупателей?
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