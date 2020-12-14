smdtranz написав:
ну кроме того что мы останемся без лифтов и канализации
Не панское это дело (они ведь считают себя "голубой кровью", "наколядував" за время своей службы/работы).
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Додано: Суб 26 кві, 2025 08:56
Не панское это дело (они ведь считают себя "голубой кровью", "наколядував" за время своей службы/работы).
Додано: Суб 26 кві, 2025 11:50
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Новобудови чи вторинне житло: що обирають українці у 2025
Додано: Суб 26 кві, 2025 14:48
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ладно, напишу.
Сморите, это выглядит цинично.
Война, оказывается, для тех, кто остался - дурные бабки.
Я не приспособился, моё предприятие закрыто, последних работников сняли с маршрутки на кп и увезли в окопы.
Но.
Те, кто на войне делает дурные деньги, вынужден сливать их здесь. Пользуйтесь этим.
Когда я просто нескольким рылам предложил яр град за 420 куе, приходили такие казнокрады, для которых это пыль.
Варшавский - для нищих, военных, ментов, сбушников. Две квартиры в плюсах у меня забрали сбушники по льготной рассрочке. Милые люди)) но у одного из них пьяная белка, он любит звонить всем из телефонной книги и угрожать. Бедная жена. Сидела на сделке, боялась пикнуть. Он её реально прессует
Годятся вам портреты покупателей?
Додано: Суб 26 кві, 2025 16:15
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Стригите лохов, пока они живы
Офицер Днепропетровского областного ТЦК, не имея никаких сбережений, купил себе квартиру за почти 1,5 миллиона гривен.
Согласно документу, 45-летний Сергей Псарев 21 апреля этого года стал владельцем 49,7-метровой квартиры в Днепре за 1 378 000 гривен.
Предварительно ТЦКшник не декларировал никаких сбережений, ни наличными, ни на банковских счетах.
Додано: Суб 26 кві, 2025 16:17
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Так збудилися на 30+ куо? Вартість середнього авто в салоні. Людина 1к може першу в житті купила в 45 років. Прям злочинець століття
Додано: Суб 26 кві, 2025 17:08
У деклараціях цифри не клеються. Ним має зайнятись НАЗК
Додано: Суб 26 кві, 2025 17:12
Ну, ничему не удивляюсь после лежака Крупі с кирпичами доларов.
Не страшно держать такую недвигу в портфеле ? Может в любой момент превратиться в піль.
Может стояк квартир на ЗУ ? Львов строиться как дурной. Значит есть спрос.
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