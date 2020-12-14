Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Все таки, де живуть прокурори і судді? Ці неосвічені, напівграмотні балаболи, архітектори абсолютно коррумпованної (як і московія) пшенично олійної держави? Цю публіку можна міняти місцями з ліфтьорами і сантехніками - ніхто не побачить різниці, за результатами їх роботи.
ну кроме того что мы останемся без лифтов и канализации
Не панское это дело (они ведь считают себя "голубой кровью", "наколядував" за время своей службы/работы).
Ладно, напишу. Сморите, это выглядит цинично. Война, оказывается, для тех, кто остался - дурные бабки. Я не приспособился, моё предприятие закрыто, последних работников сняли с маршрутки на кп и увезли в окопы. Но. Те, кто на войне делает дурные деньги, вынужден сливать их здесь. Пользуйтесь этим. Когда я просто нескольким рылам предложил яр град за 420 куе, приходили такие казнокрады, для которых это пыль.
Варшавский - для нищих, военных, ментов, сбушников. Две квартиры в плюсах у меня забрали сбушники по льготной рассрочке. Милые люди)) но у одного из них пьяная белка, он любит звонить всем из телефонной книги и угрожать. Бедная жена. Сидела на сделке, боялась пикнуть. Он её реально прессует
Бетон написав:Когда я просто нескольким рылам предложил яр град за 420 куе, приходили такие казнокрады, для которых это пыль.
Ну, ничему не удивляюсь после лежака Крупі с кирпичами доларов. Не страшно держать такую недвигу в портфеле ? Может в любой момент превратиться в піль. Может стояк квартир на ЗУ ? Львов строиться как дурной. Значит есть спрос.
Офицер Днепропетровского областного ТЦК, не имея никаких сбережений, купил себе квартиру за почти 1,5 миллиона гривен.
Согласно документу, 45-летний Сергей Псарев 21 апреля этого года стал владельцем 49,7-метровой квартиры в Днепре за 1 378 000 гривен.
Предварительно ТЦКшник не декларировал никаких сбережений, ни наличными, ни на банковских счетах.
Ну если ТЦК-ник, то должен был брать , я думаю. Хотя не пойман, не кайф. Но сама сумма действительно ни о чем. У него зп счас 1.5 куя. Ну и какое-то мало мальское наследство может сваливаться. Ну в общем…
Вот когда охранник в АТБ ищет недвижимость в Киеве, имеет несколько объектов , отут вопросов больше чем ответов.
Бетон написав:Ладно, напишу. Сморите, это выглядит цинично. Война, оказывается, для тех, кто остался - дурные бабки. Я не приспособился, моё предприятие закрыто, последних работников сняли с маршрутки на кп и увезли в окопы. Но. Те, кто на войне делает дурные деньги, вынужден сливать их здесь. Пользуйтесь этим. Когда я просто нескольким рылам предложил яр град за 420 куе, приходили такие казнокрады, для которых это пыль.
Варшавский - для нищих, военных, ментов, сбушников. Две квартиры в плюсах у меня забрали сбушники по льготной рассрочке. Милые люди)) но у одного из них пьяная белка, он любит звонить всем из телефонной книги и угрожать. Бедная жена. Сидела на сделке, боялась пикнуть. Он её реально прессует
Офицер Днепропетровского областного ТЦК, не имея никаких сбережений, купил себе квартиру за почти 1,5 миллиона гривен.
Согласно документу, 45-летний Сергей Псарев 21 апреля этого года стал владельцем 49,7-метровой квартиры в Днепре за 1 378 000 гривен.
Предварительно ТЦКшник не декларировал никаких сбережений, ни наличными, ни на банковских счетах.
Ну если ТЦК-ник, то должен был брать , я думаю. Хотя не пойман, не кайф. Но сама сумма действительно ни о чем. У него зп счас 1.5 куя. Ну и какое-то мало мальское наследство может сваливаться. Ну в общем…
Вот когда охранник в АТБ ищет недвижимость в Киеве, имеет несколько объектов , отут вопросов больше чем ответов.
А хіба охоронці не мають право мати 4 квартири у Києві? Що тут незвичного?