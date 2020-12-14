Додано: Суб 26 кві, 2025 14:48

Ладно, напишу.

Сморите, это выглядит цинично.

Война, оказывается, для тех, кто остался - дурные бабки.

Я не приспособился, моё предприятие закрыто, последних работников сняли с маршрутки на кп и увезли в окопы.

Но.

Те, кто на войне делает дурные деньги, вынужден сливать их здесь. Пользуйтесь этим.

Когда я просто нескольким рылам предложил яр град за 420 куе, приходили такие казнокрады, для которых это пыль.



Варшавский - для нищих, военных, ментов, сбушников. Две квартиры в плюсах у меня забрали сбушники по льготной рассрочке. Милые люди)) но у одного из них пьяная белка, он любит звонить всем из телефонной книги и угрожать. Бедная жена. Сидела на сделке, боялась пикнуть. Он её реально прессует



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