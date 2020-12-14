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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12283122841228512286>
Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 08:56

  smdtranz написав:
  Frant написав:Все таки, де живуть прокурори і судді? Ці неосвічені, напівграмотні балаболи, архітектори абсолютно коррумпованної (як і московія) пшенично олійної держави? Цю публіку можна міняти місцями з ліфтьорами і сантехніками - ніхто не побачить різниці, за результатами їх роботи.


ну кроме того что мы останемся без лифтов и канализации


Не панское это дело (они ведь считают себя "голубой кровью", "наколядував" за время своей службы/работы).
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 11:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Новобудови чи вторинне житло: що обирають українці у 2025

https://3m2.ua/news/novobudovy-chy-vtor ... F_aElRqpHQ
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 14:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ладно, напишу.
Сморите, это выглядит цинично.
Война, оказывается, для тех, кто остался - дурные бабки.
Я не приспособился, моё предприятие закрыто, последних работников сняли с маршрутки на кп и увезли в окопы.
Но.
Те, кто на войне делает дурные деньги, вынужден сливать их здесь. Пользуйтесь этим.
Когда я просто нескольким рылам предложил яр град за 420 куе, приходили такие казнокрады, для которых это пыль.

Варшавский - для нищих, военных, ментов, сбушников. Две квартиры в плюсах у меня забрали сбушники по льготной рассрочке. Милые люди)) но у одного из них пьяная белка, он любит звонить всем из телефонной книги и угрожать. Бедная жена. Сидела на сделке, боялась пикнуть. Он её реально прессует

Годятся вам портреты покупателей?
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 16:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Стригите лохов, пока они живы


Офицер Днепропетровского областного ТЦК, не имея никаких сбережений, купил себе квартиру за почти 1,5 миллиона гривен.

Согласно документу, 45-летний Сергей Псарев 21 апреля этого года стал владельцем 49,7-метровой квартиры в Днепре за 1 378 000 гривен.

Предварительно ТЦКшник не декларировал никаких сбережений, ни наличными, ни на банковских счетах.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 16:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Офицер Днепропетровского областного ТЦК, не имея никаких сбережений, купил себе квартиру за почти 1,5 миллиона гривен.

Согласно документу, 45-летний Сергей Псарев 21 апреля этого года стал владельцем 49,7-метровой квартиры в Днепре за 1 378 000 гривен.

Предварительно ТЦКшник не декларировал никаких сбережений, ни наличными, ни на банковских счетах.
Так збудилися на 30+ куо? Вартість середнього авто в салоні. Людина 1к може першу в житті купила в 45 років. Прям злочинець століття
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 17:08

  Faceless написав:
Бетон написав:Офицер Днепропетровского областного ТЦК, не имея никаких сбережений, купил себе квартиру за почти 1,5 миллиона гривен.

Согласно документу, 45-летний Сергей Псарев 21 апреля этого года стал владельцем 49,7-метровой квартиры в Днепре за 1 378 000 гривен.

Предварительно ТЦКшник не декларировал никаких сбережений, ни наличными, ни на банковских счетах.
Так збудилися на 30+ куо? Вартість середнього авто в салоні. Людина 1к може першу в житті купила в 45 років. Прям злочинець століття

У деклараціях цифри не клеються. Ним має зайнятись НАЗК
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 17:12

  Бетон написав:Когда я просто нескольким рылам предложил яр град за 420 куе, приходили такие казнокрады, для которых это пыль.




Ну, ничему не удивляюсь после лежака Крупі с кирпичами доларов.
Не страшно держать такую недвигу в портфеле ? Может в любой момент превратиться в піль.
Может стояк квартир на ЗУ ? Львов строиться как дурной. Значит есть спрос.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 18:01

  Бетон написав:Стригите лохов, пока они живы


Офицер Днепропетровского областного ТЦК, не имея никаких сбережений, купил себе квартиру за почти 1,5 миллиона гривен.

Согласно документу, 45-летний Сергей Псарев 21 апреля этого года стал владельцем 49,7-метровой квартиры в Днепре за 1 378 000 гривен.

Предварительно ТЦКшник не декларировал никаких сбережений, ни наличными, ни на банковских счетах.

Ну если ТЦК-ник, то должен был брать , я думаю. Хотя не пойман, не кайф.
Но сама сумма действительно ни о чем. У него зп счас 1.5 куя. Ну и какое-то мало мальское наследство может сваливаться. Ну в общем…


Вот когда охранник в АТБ ищет недвижимость в Киеве, имеет несколько объектов , отут вопросов больше чем ответов.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 18:23

  Бетон написав:Ладно, напишу.
Сморите, это выглядит цинично.
Война, оказывается, для тех, кто остался - дурные бабки.
Я не приспособился, моё предприятие закрыто, последних работников сняли с маршрутки на кп и увезли в окопы.
Но.
Те, кто на войне делает дурные деньги, вынужден сливать их здесь. Пользуйтесь этим.
Когда я просто нескольким рылам предложил яр град за 420 куе, приходили такие казнокрады, для которых это пыль.

Варшавский - для нищих, военных, ментов, сбушников. Две квартиры в плюсах у меня забрали сбушники по льготной рассрочке. Милые люди)) но у одного из них пьяная белка, он любит звонить всем из телефонной книги и угрожать. Бедная жена. Сидела на сделке, боялась пикнуть. Он её реально прессует

Годятся вам портреты покупателей?

Ти свій портрет напиши? Тільки без масла.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 18:33

  Hotab написав:
  Бетон написав:Стригите лохов, пока они живы


Офицер Днепропетровского областного ТЦК, не имея никаких сбережений, купил себе квартиру за почти 1,5 миллиона гривен.

Согласно документу, 45-летний Сергей Псарев 21 апреля этого года стал владельцем 49,7-метровой квартиры в Днепре за 1 378 000 гривен.

Предварительно ТЦКшник не декларировал никаких сбережений, ни наличными, ни на банковских счетах.

Ну если ТЦК-ник, то должен был брать , я думаю. Хотя не пойман, не кайф.
Но сама сумма действительно ни о чем. У него зп счас 1.5 куя. Ну и какое-то мало мальское наследство может сваливаться. Ну в общем…


Вот когда охранник в АТБ ищет недвижимость в Киеве, имеет несколько объектов , отут вопросов больше чем ответов.

А хіба охоронці не мають право мати 4 квартири у Києві? Що тут незвичного?
Investor_K
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