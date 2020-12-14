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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12283122841228512286
Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 18:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Investor_K написав:
  Faceless написав:
Бетон написав:Офицер Днепропетровского областного ТЦК, не имея никаких сбережений, купил себе квартиру за почти 1,5 миллиона гривен.

Согласно документу, 45-летний Сергей Псарев 21 апреля этого года стал владельцем 49,7-метровой квартиры в Днепре за 1 378 000 гривен.

Предварительно ТЦКшник не декларировал никаких сбережений, ни наличными, ни на банковских счетах.
Так збудилися на 30+ куо? Вартість середнього авто в салоні. Людина 1к може першу в житті купила в 45 років. Прям злочинець століття

У деклараціях цифри не клеються. Ним має зайнятись НАЗК
Звісно, вочевидь є порушення декларування, хоча досі ніякої відповідальності толком нема за них.
Але 30куо назбирати з зарплати, не є чимось надзвичайним, а ще трохи міг позичити, щось міг продати (якогось корча і вже 5-10куо є).
Цілу статтю привести про суму, яку спокійно назбирує з ЗП купа людей, і хто? Бетон, який тут же каже про свою квартиру, оцінену в 420к.
А тут якийсь доходяга за 45 років життя типу не міг наскирдувати 30 тисяч.
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 18:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Investor_K написав:
  Hotab написав:
  Бетон написав:Стригите лохов, пока они живы


Офицер Днепропетровского областного ТЦК, не имея никаких сбережений, купил себе квартиру за почти 1,5 миллиона гривен.

Согласно документу, 45-летний Сергей Псарев 21 апреля этого года стал владельцем 49,7-метровой квартиры в Днепре за 1 378 000 гривен.

Предварительно ТЦКшник не декларировал никаких сбережений, ни наличными, ни на банковских счетах.

Ну если ТЦК-ник, то должен был брать , я думаю. Хотя не пойман, не кайф.
Но сама сумма действительно ни о чем. У него зп счас 1.5 куя. Ну и какое-то мало мальское наследство может сваливаться. Ну в общем…


Вот когда охранник в АТБ ищет недвижимость в Киеве, имеет несколько объектов , отут вопросов больше чем ответов.

А хіба охоронці не мають право мати 4 квартири у Києві? Що тут незвичного?
Давайте декларацію
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 18:44

Я зможу пояснити усі своі мільйони.
Крім першого. Його здобув ще у 90і.
Тому без деклараціі.
Investor_K
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