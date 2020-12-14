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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 кві, 2025 18:37
Investor_K написав: Faceless написав:
Бетон написав:Офицер Днепропетровского областного ТЦК, не имея никаких сбережений, купил себе квартиру за почти 1,5 миллиона гривен.
Согласно документу, 45-летний Сергей Псарев 21 апреля этого года стал владельцем 49,7-метровой квартиры в Днепре за 1 378 000 гривен.
Предварительно ТЦКшник не декларировал никаких сбережений, ни наличными, ни на банковских счетах.
Так збудилися на 30+ куо? Вартість середнього авто в салоні. Людина 1к може першу в житті купила в 45 років. Прям злочинець століття
У деклараціях цифри не клеються. Ним має зайнятись НАЗК
Звісно, вочевидь є порушення декларування, хоча досі ніякої відповідальності толком нема за них.
Але 30куо назбирати з зарплати, не є чимось надзвичайним, а ще трохи міг позичити, щось міг продати (якогось корча і вже 5-10куо є).
Цілу статтю привести про суму, яку спокійно назбирує з ЗП купа людей, і хто? Бетон, який тут же каже про свою квартиру, оцінену в 420к.
А тут якийсь доходяга за 45 років життя типу не міг наскирдувати 30 тисяч.
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Додано: Суб 26 кві, 2025 18:38
Investor_K написав: Hotab написав: Бетон написав:
Стригите лохов, пока они живы
Офицер Днепропетровского областного ТЦК, не имея никаких сбережений, купил себе квартиру за почти 1,5 миллиона гривен.
Согласно документу, 45-летний Сергей Псарев 21 апреля этого года стал владельцем 49,7-метровой квартиры в Днепре за 1 378 000 гривен.
Предварительно ТЦКшник не декларировал никаких сбережений, ни наличными, ни на банковских счетах.
Ну если ТЦК-ник, то должен был брать , я думаю. Хотя не пойман, не кайф.
Но сама сумма действительно ни о чем. У него зп счас 1.5 куя. Ну и какое-то мало мальское наследство может сваливаться. Ну в общем…
Вот когда охранник в АТБ ищет недвижимость в Киеве, имеет несколько объектов , отут вопросов больше чем ответов.
А хіба охоронці не мають право мати 4 квартири у Києві? Що тут незвичного?
Давайте декларацію
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Додано: Суб 26 кві, 2025 18:44
Я зможу пояснити усі своі мільйони.
Крім першого. Його здобув ще у 90і.
Тому без деклараціі.
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Investor_K
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Додано: Суб 26 кві, 2025 18:46
Хомякоид написав: Investor_K написав: Frant написав:
Ціни вторинки біля метро - продовжують повзти вниз. Радянська забудова, а також готові квартири в сучасних 25-поверхових. курятниках-неохрущах.
Порожніх квартир в новобудах чимало продається, за мінімальними цінами. Попиту немає.
Що з дорогим сегментом? Корумповані чиновники і пшенично олійні бізнесмени - женуть ціни наверх?
Придурок. Війна це головна проблема
Нагадую ще до війни населення з 1991 до 2022 впало до 40 млн. офійійно, неофоціно близько 30+ мільйонів. Так далі продовжуватись вічно не могло.
Так що Франт все правильно пище.
Нерухомість тільки вниз. За винятком можливо точечних ЖК
Це якщо перекриють краник допомоги.
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Додано: Суб 26 кві, 2025 20:31
Faceless написав:
Бетон написав:Офицер Днепропетровского областного ТЦК, не имея никаких сбережений, купил себе квартиру за почти 1,5 миллиона гривен.
Согласно документу, 45-летний Сергей Псарев 21 апреля этого года стал владельцем 49,7-метровой квартиры в Днепре за 1 378 000 гривен.
Предварительно ТЦКшник не декларировал никаких сбережений, ни наличными, ни на банковских счетах.
Так збудилися на 30+ куо? Вартість середнього авто в салоні. Людина 1к може першу в житті купила в 45 років. Прям злочинець століття
Ну вы же знаете, как делается оценка. Реальная цена может сотку быть. Зачем вы оправдываете сволочь?
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Додано: Суб 26 кві, 2025 20:34
Frant написав: Бетон написав:
Ладно, напишу.
Сморите, это выглядит цинично.
Война, оказывается, для тех, кто остался - дурные бабки.
Я не приспособился, моё предприятие закрыто, последних работников сняли с маршрутки на кп и увезли в окопы.
Но.
Те, кто на войне делает дурные деньги, вынужден сливать их здесь. Пользуйтесь этим.
Когда я просто нескольким рылам предложил яр град за 420 куе, приходили такие казнокрады, для которых это пыль.
Варшавский - для нищих, военных, ментов, сбушников. Две квартиры в плюсах у меня забрали сбушники по льготной рассрочке. Милые люди)) но у одного из них пьяная белка, он любит звонить всем из телефонной книги и угрожать. Бедная жена. Сидела на сделке, боялась пикнуть. Он её реально прессует
Годятся вам портреты покупателей?
Ти свій портрет напиши? Тільки без масла.
Я за всю жизнь гривны у государства не взял, например. А отдал в бюджет десятки миллионов.
Что ещё тебе написать?
Что я своим умом с ноля с нолем денег придумал кооперативные 72 квартирные жк и на этом поднял бабло?
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Додано: Суб 26 кві, 2025 20:38
Хомякоид написав: Бетон написав:
Когда я просто нескольким рылам предложил яр град за 420 куе, приходили такие казнокрады, для которых это пыль.
Ну, ничему не удивляюсь после лежака Крупі с кирпичами доларов.
Не страшно держать такую недвигу в портфеле ? Может в любой момент превратиться в піль.
Может стояк квартир на ЗУ ? Львов строиться как дурной. Значит есть спрос.
Нестрашно. Я её жаловал с барского плеча бывшей.
ЗУ это шлак. Львов - село без инфраструктуры. Все ЖК за городом в ..уево кукуево.
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Додано: Суб 26 кві, 2025 20:40
Бетон написав: Faceless написав:
Бетон написав:Офицер Днепропетровского областного ТЦК, не имея никаких сбережений, купил себе квартиру за почти 1,5 миллиона гривен.
Согласно документу, 45-летний Сергей Псарев 21 апреля этого года стал владельцем 49,7-метровой квартиры в Днепре за 1 378 000 гривен.
Предварительно ТЦКшник не декларировал никаких сбережений, ни наличными, ни на банковских счетах.
Так збудилися на 30+ куо? Вартість середнього авто в салоні. Людина 1к може першу в житті купила в 45 років. Прям злочинець століття
Ну вы же знаете, как делается оценка. Реальная цена может сотку быть. Зачем вы оправдываете сволочь?
Я не знаю ні про кого в реальності мова ні що за нерухомість. Там типу менше 50м і це в Дніпрі, яка там ще має бути оцінка?
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Додано: Суб 26 кві, 2025 20:44
продавал трёшку за 170 куе. Покупатель: гос чиновница по жкх. Оцените уровень цинизма. Прописаны в какой-то общаге всей своей семейкой. Чтобы рассрочку дали, хотя всё бабло на руках. По виду купюр - взятки имхо.
Когда смотрели делали бедного родственника - мы доченьке, она молодая врач бла бла бла.
Через несколько дней после продажи я видел её в сдаче в аренду.
Оказывается у них сразу несколько квартир в одном жк.
У вас нет вопросов к чиновникам?
У вас вопросы ко мне, ни секунды не пробывшего в стенах ни одного гос учреждения.
Востаннє редагувалось Бетон
в Суб 26 кві, 2025 20:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 26 кві, 2025 20:52
Бетон написав:
В прошлом году я продавал трёшку за 170 куе. Покупатель: гос чиновница по жкх. Оцените уровень цинизма. Прописаны в какой-то общаге всей своей семейкой. Чтобы рассрочку дали, хотя всё бабло на руках. По виду купюр - взятки имхо.
Когда смотрели делали бедного родственника - мы доченьке, она молодая врач бла бла бла.
Через несколько дней после продажи я видел её в сдаче в аренду.
Оказывается у них сразу несколько квартир в одном жк.
У вас нет вопросов к чиновникам?
У вас вопросы ко мне, ни секунды не пробывшего в стенах ни одного гос учреждения.
І до мене - простого охоронця родом із села - пристібалися.
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