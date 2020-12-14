Бетон написав:В прошлом году я продавал трёшку за 170 куе. Покупатель: гос чиновница по жкх. Оцените уровень цинизма. Прописаны в какой-то общаге всей своей семейкой. Чтобы рассрочку дали, хотя всё бабло на руках. По виду купюр - взятки имхо.
Когда смотрели делали бедного родственника - мы доченьке, она молодая врач бла бла бла.
Через несколько дней после продажи я видел её в сдаче в аренду.
Оказывается у них сразу несколько квартир в одном жк.
У вас нет вопросов к чиновникам?
У вас вопросы ко мне, ни секунды не пробывшего в стенах ни одного гос учреждения.
Не істеріть. Почали з якогось незрозумілого мужика з тцк дійшли до чиновників і житла бізнес класу.
У мене знайомий в ТЦК є. Перед війною мав свій невеличкий бізнес. Пішов сам служити ще в 22. Пройшов Бахмут. Врешті по стану здоровʼя перевівся в тцк.
Взагалі не впевнений, коли це вони стали подавати декларації, вони не чиновники. От уявімо, що такий самий простий хлопець, як мій знайомий, придбав якусь однушку бюджетну. Набігає купа істеричок з криками про корупцію. З якого дива? Це навіть не ваша чинуша з запитом на бізнес клас.