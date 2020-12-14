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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 кві, 2025 20:55
Не треба заздрити, а треба працювати! На касах касирів не вистачає.
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Investor_K
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Додано: Суб 26 кві, 2025 20:59
Бетон написав:В прошлом году я продавал трёшку за 170 куе. Покупатель: гос чиновница по жкх. Оцените уровень цинизма. Прописаны в какой-то общаге всей своей семейкой. Чтобы рассрочку дали, хотя всё бабло на руках. По виду купюр - взятки имхо.
Когда смотрели делали бедного родственника - мы доченьке, она молодая врач бла бла бла.
Через несколько дней после продажи я видел её в сдаче в аренду.
Оказывается у них сразу несколько квартир в одном жк.
У вас нет вопросов к чиновникам?
У вас вопросы ко мне, ни секунды не пробывшего в стенах ни одного гос учреждения.
Не істеріть. Почали з якогось незрозумілого мужика з тцк дійшли до чиновників і житла бізнес класу.
У мене знайомий в ТЦК є. Перед війною мав свій невеличкий бізнес. Пішов сам служити ще в 22. Пройшов Бахмут. Врешті по стану здоровʼя перевівся в тцк.
Взагалі не впевнений, коли це вони стали подавати декларації, вони не чиновники. От уявімо, що такий самий простий хлопець, як мій знайомий, придбав якусь однушку бюджетну. Набігає купа істеричок з криками про корупцію. З якого дива? Це навіть не ваша чинуша з запитом на бізнес клас.
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Faceless
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Додано: Суб 26 кві, 2025 21:07
Бетон написав:
У вас вопросы ко мне, ни секунды не пробывшего в стенах ни одного гос учреждения
.
напомните вы никогда в ЦНАПе не были?)
с супругой бывшей регистрировали брак/разводились за углом?
родились на помойке?
ект..
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Додано: Суб 26 кві, 2025 22:16
Ну, Бетон моща, без вариантов
Так четко и откровенно показал лицо сегодняшних покупателей квартир.
Бог с теми ТЦК -ми, скромно ж типа.
Но такой уровень заработков вроде ж как и низких слоев….а что ж там в сливках варится.
Сложно понять, как то в голове не укладывается)
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Freza
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Додано: Нед 27 кві, 2025 03:52
Investor_K написав:
Я зможу пояснити усі своі мільйони.
Крім першого. Його здобув ще у 90і.
Тому без деклараціі.
Це ви про доляри у "кірпічах" пишите чи про гривні?
Ніхрена собі мєдвєдь улєй подоіл та бджіл развЪйол...
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барабашов
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Додано: Нед 27 кві, 2025 05:47
Бетон написав:
У вас вопросы ко мне, ни секунды не пробывшего в стенах ни одного гос учреждения
.
класичні крики корупціонера
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Додано: Нед 27 кві, 2025 05:50
Бетон написав:
продавал трёшку за 170 куе. Покупатель: гос чиновница по жкх. Оцените уровень цинизма. Прописаны в какой-то общаге всей своей семейкой. Чтобы рассрочку дали, хотя всё бабло на руках. По виду купюр - взятки имхо.
Когда смотрели делали бедного родственника - мы доченьке, она молодая врач бла бла бла.
Через несколько дней после продажи я видел её в сдаче в аренду.
Оказывается у них сразу несколько квартир в одном жк.
У вас нет вопросов к чиновникам?
Українські чиновники і московитська армія - роблять одну справу. Нищать самостійну державу.
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