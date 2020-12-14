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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 кві, 2025 20:55
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Не треба заздрити, а треба працювати! На касах касирів не вистачає.
Додано: Суб 26 кві, 2025 20:59
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Не істеріть. Почали з якогось незрозумілого мужика з тцк дійшли до чиновників і житла бізнес класу.
У мене знайомий в ТЦК є. Перед війною мав свій невеличкий бізнес. Пішов сам служити ще в 22. Пройшов Бахмут. Врешті по стану здоровʼя перевівся в тцк.
Взагалі не впевнений, коли це вони стали подавати декларації, вони не чиновники. От уявімо, що такий самий простий хлопець, як мій знайомий, придбав якусь однушку бюджетну. Набігає купа істеричок з криками про корупцію. З якого дива? Це навіть не ваша чинуша з запитом на бізнес клас.
Додано: Суб 26 кві, 2025 21:07
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Суб 26 кві, 2025 22:16
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ну, Бетон моща, без вариантов
Так четко и откровенно показал лицо сегодняшних покупателей квартир.
Бог с теми ТЦК -ми, скромно ж типа.
Но такой уровень заработков вроде ж как и низких слоев….а что ж там в сливках варится.
Сложно понять, как то в голове не укладывается)
Додано: Нед 27 кві, 2025 03:52
Додано: Нед 27 кві, 2025 11:36
Не ерничайте. За всё на свете я платили деньги.
Тоже мне услуга - регистрация брака блин. В ноги кланяться за вонючую подпись в сарае? Это стоит 10 миллионов моих налогов блин???
В ЦНАПе если бесплатная услуга??? Хоть одна?
В последний раз меня там хотели упаковать в бусик
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