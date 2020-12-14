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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12285122861228712288>
Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 20:59

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:В прошлом году я продавал трёшку за 170 куе. Покупатель: гос чиновница по жкх. Оцените уровень цинизма. Прописаны в какой-то общаге всей своей семейкой. Чтобы рассрочку дали, хотя всё бабло на руках. По виду купюр - взятки имхо.
Когда смотрели делали бедного родственника - мы доченьке, она молодая врач бла бла бла.
Через несколько дней после продажи я видел её в сдаче в аренду.
Оказывается у них сразу несколько квартир в одном жк.

У вас нет вопросов к чиновникам?

У вас вопросы ко мне, ни секунды не пробывшего в стенах ни одного гос учреждения.
Не істеріть. Почали з якогось незрозумілого мужика з тцк дійшли до чиновників і житла бізнес класу.
У мене знайомий в ТЦК є. Перед війною мав свій невеличкий бізнес. Пішов сам служити ще в 22. Пройшов Бахмут. Врешті по стану здоровʼя перевівся в тцк.
Взагалі не впевнений, коли це вони стали подавати декларації, вони не чиновники. От уявімо, що такий самий простий хлопець, як мій знайомий, придбав якусь однушку бюджетну. Набігає купа істеричок з криками про корупцію. З якого дива? Це навіть не ваша чинуша з запитом на бізнес клас.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 21:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:У вас вопросы ко мне, ни секунды не пробывшего в стенах ни одного гос учреждения.

напомните вы никогда в ЦНАПе не были?)
с супругой бывшей регистрировали брак/разводились за углом?
родились на помойке?
ект..
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 22:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ну, Бетон моща, без вариантов
Так четко и откровенно показал лицо сегодняшних покупателей квартир.
Бог с теми ТЦК -ми, скромно ж типа.

Но такой уровень заработков вроде ж как и низких слоев….а что ж там в сливках варится.

Сложно понять, как то в голове не укладывается)
Freza
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 03:52

  Investor_K написав:Я зможу пояснити усі своі мільйони.
Крім першого. Його здобув ще у 90і.
Тому без деклараціі.

Це ви про доляри у "кірпічах" пишите чи про гривні?
Ніхрена собі мєдвєдь улєй подоіл та бджіл развЪйол...
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 11:36

  Прохожий написав:
  Бетон написав:У вас вопросы ко мне, ни секунды не пробывшего в стенах ни одного гос учреждения.

напомните вы никогда в ЦНАПе не были?)
с супругой бывшей регистрировали брак/разводились за углом?
родились на помойке?
ект..

Не ерничайте. За всё на свете я платили деньги.
Тоже мне услуга - регистрация брака блин. В ноги кланяться за вонючую подпись в сарае? Это стоит 10 миллионов моих налогов блин???

В ЦНАПе если бесплатная услуга??? Хоть одна?
В последний раз меня там хотели упаковать в бусик
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 12:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А шо это за тема, перерегистрация права собственности на квартиру в Киеве.
Типа надо прийти всей семейкой в ЦНАП, они там шо то оцифруют и в реестры обновят.
То я матери говорю, шо это видно замануха от ТЦК очередная, типа радости просим, а там начнется.
Хата на бате пенсионере, то его одного и должно хватить для этого.
Freza
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 13:30

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Бетон написав:Это стоит 10 миллионов моих
Нам дуже цікаво тут про твій ПЕРШИЙ мільйон :) - про тернистий шлях до успіху!
Психологія та інші цікавинки
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 14:09

  Успіх написав:
  Бетон написав:Это стоит 10 миллионов моих
Нам дуже цікаво тут про твій ПЕРШИЙ мільйон :) - про тернистий шлях до успіху!
Психологія та інші цікавинки

Як усі. Кримінал. Рекет або вкрав
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 14:16

  Бетон написав:
  Прохожий написав:
  Бетон написав:У вас вопросы ко мне, ни секунды не пробывшего в стенах ни одного гос учреждения.

напомните вы никогда в ЦНАПе не были?)
с супругой бывшей регистрировали брак/разводились за углом?
родились на помойке?
ект..

Не ерничайте. За всё на свете я платили деньги.
Тоже мне услуга - регистрация брака блин. В ноги кланяться за вонючую подпись в сарае? Это стоит 10 миллионов моих налогов блин???

В ЦНАПе если бесплатная услуга??? Хоть одна?
В последний раз меня там хотели упаковать в бусик

именно, доверенность біла проще но за грощі
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 14:22

Vadim_
именно, доверенность біла проще но за грощі


Вадім, а чому ви перестали виправляти помилки інших дописувачів?
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  #<1 ... 12285122861228712288>
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