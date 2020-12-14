Freza написав:А шо это за тема, перерегистрация права собственности на квартиру в Киеве.
Типа надо прийти всей семейкой в ЦНАП, они там шо то оцифруют и в реестры обновят.
То я матери говорю, шо это видно замануха от ТЦК очередная, типа радости просим, а там начнется.
Хата на бате пенсионере, то его одного и должно хватить для этого.
ЦНАП безкоштовно надає дуже важливу послугу, яка полягає у внесенні до Державного реєстру речових прав житлової нерухомості, право власності на яку колись було зареєстровано БТІ або ще за часів совка - правлінням будинкового кооперативу, якщо документи на кооперативну квартиру й досі зберігаються у БТІ. Можна цю ж послугу одержати у нотаріуса, але уже за плату.