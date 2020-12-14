Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Freza написав:А шо это за тема, перерегистрация права собственности на квартиру в Киеве. Типа надо прийти всей семейкой в ЦНАП, они там шо то оцифруют и в реестры обновят. То я матери говорю, шо это видно замануха от ТЦК очередная, типа радости просим, а там начнется. Хата на бате пенсионере, то его одного и должно хватить для этого.
ЦНАП безкоштовно надає дуже важливу послугу, яка полягає у внесенні до Державного реєстру речових прав житлової нерухомості, право власності на яку колись було зареєстровано БТІ або ще за часів совка - правлінням будинкового кооперативу, якщо документи на кооперативну квартиру й досі зберігаються у БТІ. Можна цю ж послугу одержати у нотаріуса, але уже за плату.
Faceless написав:Так збудилися на 30+ куо? Вартість середнього авто в салоні. Людина 1к може першу в житті купила в 45 років. Прям злочинець століття
У деклараціях цифри не клеються. Ним має зайнятись НАЗК
Звісно, вочевидь є порушення декларування, хоча досі ніякої відповідальності толком нема за них. Але 30куо назбирати з зарплати, не є чимось надзвичайним, а ще трохи міг позичити, щось міг продати (якогось корча і вже 5-10куо є). Цілу статтю привести про суму, яку спокійно назбирує з ЗП купа людей, і хто? Бетон, який тут же каже про свою квартиру, оцінену в 420к. А тут якийсь доходяга за 45 років життя типу не міг наскирдувати 30 тисяч.