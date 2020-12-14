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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12285122861228712288
Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 14:46

  Freza написав:А шо это за тема, перерегистрация права собственности на квартиру в Киеве.
Типа надо прийти всей семейкой в ЦНАП, они там шо то оцифруют и в реестры обновят.
То я матери говорю, шо это видно замануха от ТЦК очередная, типа радости просим, а там начнется.
Хата на бате пенсионере, то его одного и должно хватить для этого.

ЦНАП безкоштовно надає дуже важливу послугу, яка полягає у внесенні до Державного реєстру речових прав житлової нерухомості, право власності на яку колись було зареєстровано БТІ або ще за часів совка - правлінням будинкового кооперативу, якщо документи на кооперативну квартиру й досі зберігаються у БТІ. Можна цю ж послугу одержати у нотаріуса, але уже за плату.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 21:59

  Faceless написав:
Investor_K написав:
  Faceless написав:Так збудилися на 30+ куо? Вартість середнього авто в салоні. Людина 1к може першу в житті купила в 45 років. Прям злочинець століття

У деклараціях цифри не клеються. Ним має зайнятись НАЗК
Звісно, вочевидь є порушення декларування, хоча досі ніякої відповідальності толком нема за них.
Але 30куо назбирати з зарплати, не є чимось надзвичайним, а ще трохи міг позичити, щось міг продати (якогось корча і вже 5-10куо є).
Цілу статтю привести про суму, яку спокійно назбирує з ЗП купа людей, і хто? Бетон, який тут же каже про свою квартиру, оцінену в 420к.
А тут якийсь доходяга за 45 років життя типу не міг наскирдувати 30 тисяч.

"на опеньках з фундаменту і винограду зі стриху" з $140 витрат в місяць "на життя"
https://fi202x.blogspot.com/2025/04/140-2025.html
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 22:04

  Успіх написав:
  Бетон написав:Это стоит 10 миллионов моих
Нам дуже цікаво тут про твій ПЕРШИЙ мільйон :) - про тернистий шлях до успіху!
Психологія та інші цікавинки

мій перший мільон купонокарбованців це дві-три стипендії в 90х
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 27 кві, 2025 22:05

flyman
Покупки на Aliexpress: 19 грн.
это цена с доставкой?
Wirująświatła
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  #<1 ... 12285122861228712288
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