Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Freza написав:А шо это за тема, перерегистрация права собственности на квартиру в Киеве. Типа надо прийти всей семейкой в ЦНАП, они там шо то оцифруют и в реестры обновят. То я матери говорю, шо это видно замануха от ТЦК очередная, типа радости просим, а там начнется. Хата на бате пенсионере, то его одного и должно хватить для этого.
ЦНАП безкоштовно надає дуже важливу послугу, яка полягає у внесенні до Державного реєстру речових прав житлової нерухомості, право власності на яку колись було зареєстровано БТІ або ще за часів совка - правлінням будинкового кооперативу, якщо документи на кооперативну квартиру й досі зберігаються у БТІ. Можна цю ж послугу одержати у нотаріуса, але уже за плату.
Faceless написав:Так збудилися на 30+ куо? Вартість середнього авто в салоні. Людина 1к може першу в житті купила в 45 років. Прям злочинець століття
У деклараціях цифри не клеються. Ним має зайнятись НАЗК
Звісно, вочевидь є порушення декларування, хоча досі ніякої відповідальності толком нема за них. Але 30куо назбирати з зарплати, не є чимось надзвичайним, а ще трохи міг позичити, щось міг продати (якогось корча і вже 5-10куо є). Цілу статтю привести про суму, яку спокійно назбирує з ЗП купа людей, і хто? Бетон, який тут же каже про свою квартиру, оцінену в 420к. А тут якийсь доходяга за 45 років життя типу не міг наскирдувати 30 тисяч.
Investor_ написав:У деклараціях цифри не клеються. Ним має зайнятись НАЗК
Звісно, вочевидь є порушення декларування, хоча досі ніякої відповідальності толком нема за них. Але 30куо назбирати з зарплати, не є чимось надзвичайним, а ще трохи міг позичити, щось міг продати (якогось корча і вже 5-10куо є). Цілу статтю привести про суму, яку спокійно назбирує з ЗП купа людей, і хто? Бетон, який тут же каже про свою квартиру, оцінену в 420к. А тут якийсь доходяга за 45 років життя типу не міг наскирдувати 30 тисяч.
Флаймен, ти витратив на продукти 3900 грн/міс!!!! Так розоритись можна! Ти скоро луснеш від жиру?? Все таки, пора працевлаштуватись в найближчий АТБ, вантажником чи касиром чи охоронником! Свіжі прострочені продукти, завжди в наявності, недорого! П.С. Фінансова незалежність - зменшилась від 30 000 доларів, до 20 000 доларів. Мда, масштаб все меньше. Пора йти на роботу, містер Флаймен! Інакше нічого не назбираєш. Альтернатива - власними руками зробити ремонт в бучанському підвалі і гостомельському нахалбуді, і здати його в оренду, "за скільки дадуть". З підвала і нахалбуду, сумарно, мав би 8000 грн/міс, як мінімум
Востаннє редагувалось Frant в Пон 28 кві, 2025 07:32, всього редагувалось 1 раз.
почему здесь скромно умолчивают, что коррупция является драйвером роста цен на новострои? Снизить бы коррупцию в 10 раз, до американского или европейского уровня - и объемы продаж новостроек уменьшатся в 2-3 раза