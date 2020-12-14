Щось тема кавалірок не розкрита.
Раніше на кожній сторінці пости про Київ окружок кавалірками, навіть ремонти десь починались. Зараз повний мовчок.
Я починаю хвилюватись.
Невже ТЦК арештувало ?
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Додано: Пон 28 кві, 2025 09:48
Щось тема кавалірок не розкрита.
Раніше на кожній сторінці пости про Київ окружок кавалірками, навіть ремонти десь починались. Зараз повний мовчок.
Я починаю хвилюватись.
Невже ТЦК арештувало ?
Додано: Пон 28 кві, 2025 09:57
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Добрий день! За скільки зараз можна продати квартиру: двохкімнатна, 49,5 кв.м., 5/5, вул. Бекешкіної (Карбишева), ремонт 1970-их. По оголошеннях на бомбере та луні, квартир з ремонтом продають на цій вулиці 33-38 к.
А скільки в реальності, може хто підкаже?
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