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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12284122851228612287
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 09:48

Щось тема кавалірок не розкрита.
Раніше на кожній сторінці пости про Київ окружок кавалірками, навіть ремонти десь починались. Зараз повний мовчок.
Я починаю хвилюватись.
Невже ТЦК арештувало ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 09:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Добрий день! За скільки зараз можна продати квартиру: двохкімнатна, 49,5 кв.м., 5/5, вул. Бекешкіної (Карбишева), ремонт 1970-их. По оголошеннях на бомбере та луні, квартир з ремонтом продають на цій вулиці 33-38 к.
А скільки в реальності, може хто підкаже?
medeivalb
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 11:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Риэлтора спрашивай
Который побреет на процент покупана
барабашов
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