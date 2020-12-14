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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12284122851228612287
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 09:48

Щось тема кавалірок не розкрита.
Раніше на кожній сторінці пости про Київ окружон кавалірками, навіть ремонти десь починались. Зараз повний мовчок.
Я починаю хвилюватись.
Невже ТЦК арештувало ?
Востаннє редагувалось Хомякоид в Пон 28 кві, 2025 13:40, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 09:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Добрий день! За скільки зараз можна продати квартиру: двохкімнатна, 49,5 кв.м., 5/5, вул. Бекешкіної (Карбишева), ремонт 1970-их. По оголошеннях на бомбере та луні, квартир з ремонтом продають на цій вулиці 33-38 к.
А скільки в реальності, може хто підкаже?
medeivalb
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 11:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Риэлтора спрашивай
Который побреет на процент покупана
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 12:19

  Хомякоид написав:Щось тема кавалірок не розкрита.
Раніше на кожній сторінці пости про Київ окружок кавалірками, навіть ремонти десь починались. Зараз повний мовчок.
Я починаю хвилюватись.
Невже ТЦК арештувало ?

Причини інші, банальніші.
Раніше, до війни, зробити хоч які ремонти в підвалі і нахалбуді - заважали лінь і скупість. Зараз - додався страх перед ТЦК. Тому наш плюшкін сидить десь в місті (у власному підвалі?), і харчується з найближчого магазину. Відповідно, виросли витрати (він же безробітний, насправді, який перебивається випадковою легкою роботою), і зменшились вимоги до золотої мрії. :oops:
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 13:49

  medeivalb написав:Добрий день! За скільки зараз можна продати квартиру: двохкімнатна, 49,5 кв.м., 5/5, вул. Бекешкіної (Карбишева), ремонт 1970-их. По оголошеннях на бомбере та луні, квартир з ремонтом продають на цій вулиці 33-38 к.
А скільки в реальності, може хто підкаже?


Мдя, такі квартири в 2008 році мінімум па 100 тис. штовхали, думаю за такі кошти викупили б на наступний день.
Падіння в 3 рази, якщо врахувати інфляційний калькулятор в 5 разів.
Обвал про який тут писали починаючи з 2012 року.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 14:27

  medeivalb написав:Добрий день! За скільки зараз можна продати квартиру: двохкімнатна, 49,5 кв.м., 5/5, вул. Бекешкіної (Карбишева), ремонт 1970-их. По оголошеннях на бомбере та луні, квартир з ремонтом продають на цій вулиці 33-38 к.
А скільки в реальності, може хто підкаже?

800-850уо/м2 золотой ценник трои, при условии что дом ещё живой. верхний этаж (если не надо делать крышу) минус 3куе . Если дом под капремонт вилка цен непредсказуемая.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 17:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

на Виноградарі затоплює ділянку метро, що будується
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 17:40

kingkongovets

Наче пишуть через прорив труби...
https://unn.ua/news/na-diliantsi-budivnytstva-metro-na-vynohrada-stavsia-proryv-vodoprovidnoi-truby-avtostrada

відео
https://sud.ua/uk/news/ukraine/329560-v-kieve-zatopilo-uchastok-stroitelstva-metro-na-vinogradar-foto-i-video
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 17:49

  Бетон написав:
  Прохожий написав:
  Бетон написав:У вас вопросы ко мне, ни секунды не пробывшего в стенах ни одного гос учреждения.

напомните вы никогда в ЦНАПе не были?)
с супругой бывшей регистрировали брак/разводились за углом?
родились на помойке?
ект..

Не ерничайте. За всё на свете я платили деньги.
Тоже мне услуга - регистрация брака блин. В ноги кланяться за вонючую подпись в сарае? Это стоит 10 миллионов моих налогов блин???

В ЦНАПе если бесплатная услуга??? Хоть одна?
В последний раз меня там хотели упаковать в бусик

ну вот, видите?
вы не оплатили и вас не упаковали, демократия :mrgreen:
Прохожий
 
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