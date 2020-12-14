Щось тема кавалірок не розкрита.
Раніше на кожній сторінці пости про Київ окружон кавалірками, навіть ремонти десь починались. Зараз повний мовчок.
Я починаю хвилюватись.
Невже ТЦК арештувало ?
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Додано: Пон 28 кві, 2025 09:48
Щось тема кавалірок не розкрита.
Раніше на кожній сторінці пости про Київ окружон кавалірками, навіть ремонти десь починались. Зараз повний мовчок.
Я починаю хвилюватись.
Невже ТЦК арештувало ?
Востаннє редагувалось Хомякоид в Пон 28 кві, 2025 13:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 28 кві, 2025 09:57
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Добрий день! За скільки зараз можна продати квартиру: двохкімнатна, 49,5 кв.м., 5/5, вул. Бекешкіної (Карбишева), ремонт 1970-их. По оголошеннях на бомбере та луні, квартир з ремонтом продають на цій вулиці 33-38 к.
А скільки в реальності, може хто підкаже?
Додано: Пон 28 кві, 2025 11:48
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Риэлтора спрашивай
Который побреет на процент покупана
Додано: Пон 28 кві, 2025 12:19
Причини інші, банальніші.
Раніше, до війни, зробити хоч які ремонти в підвалі і нахалбуді - заважали лінь і скупість. Зараз - додався страх перед ТЦК. Тому наш плюшкін сидить десь в місті (у власному підвалі?), і харчується з найближчого магазину. Відповідно, виросли витрати (він же безробітний, насправді, який перебивається випадковою легкою роботою), і зменшились вимоги до золотої мрії.
Додано: Пон 28 кві, 2025 13:49
Мдя, такі квартири в 2008 році мінімум па 100 тис. штовхали, думаю за такі кошти викупили б на наступний день.
Падіння в 3 рази, якщо врахувати інфляційний калькулятор в 5 разів.
Обвал про який тут писали починаючи з 2012 року.
Додано: Пон 28 кві, 2025 14:27
800-850уо/м2 золотой ценник трои, при условии что дом ещё живой. верхний этаж (если не надо делать крышу) минус 3куе . Если дом под капремонт вилка цен непредсказуемая.
Додано: Пон 28 кві, 2025 17:28
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
на Виноградарі затоплює ділянку метро, що будується
Додано: Пон 28 кві, 2025 17:40
Додано: Пон 28 кві, 2025 17:49
ну вот, видите?
вы не оплатили и вас не упаковали, демократия
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