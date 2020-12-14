Щось тема кавалірок не розкрита.
Раніше на кожній сторінці пости про Київ окружон кавалірками, навіть ремонти десь починались. Зараз повний мовчок.
Я починаю хвилюватись.
Невже ТЦК арештувало ?
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Додано: Пон 28 кві, 2025 09:48
Щось тема кавалірок не розкрита.
Раніше на кожній сторінці пости про Київ окружон кавалірками, навіть ремонти десь починались. Зараз повний мовчок.
Я починаю хвилюватись.
Невже ТЦК арештувало ?
Востаннє редагувалось Хомякоид в Пон 28 кві, 2025 13:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 28 кві, 2025 09:57
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Добрий день! За скільки зараз можна продати квартиру: двохкімнатна, 49,5 кв.м., 5/5, вул. Бекешкіної (Карбишева), ремонт 1970-их. По оголошеннях на бомбере та луні, квартир з ремонтом продають на цій вулиці 33-38 к.
А скільки в реальності, може хто підкаже?
Додано: Пон 28 кві, 2025 11:48
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Риэлтора спрашивай
Который побреет на процент покупана
Додано: Пон 28 кві, 2025 12:19
Причини інші, банальніші.
Раніше, до війни, зробити хоч які ремонти в підвалі і нахалбуді - заважали лінь і скупість. Зараз - додався страх перед ТЦК. Тому наш плюшкін сидить десь в місті (у власному підвалі?), і харчується з найближчого магазину. Відповідно, виросли витрати (він же безробітний, насправді, який перебивається випадковою легкою роботою), і зменшились вимоги до золотої мрії.
Додано: Пон 28 кві, 2025 13:49
Мдя, такі квартири в 2008 році мінімум па 100 тис. штовхали, думаю за такі кошти викупили б на наступний день.
Падіння в 3 рази, якщо врахувати інфляційний калькулятор в 5 разів.
Обвал про який тут писали починаючи з 2012 року.
Додано: Пон 28 кві, 2025 14:27
800-850уо/м2 золотой ценник трои, при условии что дом ещё живой. верхний этаж (если не надо делать крышу) минус 3куе . Если дом под капремонт вилка цен непредсказуемая.
Додано: Пон 28 кві, 2025 17:28
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
на Виноградарі затоплює ділянку метро, що будується
Додано: Пон 28 кві, 2025 17:40
Додано: Пон 28 кві, 2025 17:49
ну вот, видите?
вы не оплатили и вас не упаковали, демократия
Додано: Пон 28 кві, 2025 18:41
Ну примерно так и будет.Никто ж точно не скажет пока реального предложения не будет.Единственное замечание.Вы верно заметили на луне и т.п. именно продают.В реальности цена вероятно меньше, так если б продали то объявление не висело б.
А вообще стандартно ставим цену, даём объявлений по максимуму везде и смотрим на реакцию.Если просмотров/предложений нет - цену уменьшаем если продать хотим.
Ещё раз.Обьявление чем больше тем лучше.А не "позвоню своей риэлторше, а она там уже сама всё сделает".Потому что потом будет "мне моя риэлторше сказала что на Троещине квартиры никому не нужны".То есть та не заморачивалась вообще .Спасибо что через полгода вспомнила. Реальная ситуация у одной тупой знакомой.Вникать в процесс нужно самому.
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