Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 кві, 2025 19:11
Investor_K написав: Faceless написав: Бетон написав:Офицер Днепропетровского областного ТЦК, не имея никаких сбережений, купил себе квартиру за почти 1,5 миллиона гривен. Согласно документу, 45-летний Сергей Псарев 21 апреля этого года стал владельцем 49,7-метровой квартиры в Днепре за 1 378 000 гривен. Предварительно ТЦКшник не декларировал никаких сбережений, ни наличными, ни на банковских счетах.
Так збудилися на 30+ куо? Вартість середнього авто в салоні. Людина 1к може першу в житті купила в 45 років. Прям злочинець століття
У деклараціях цифри не клеються. Ним має зайнятись НАЗК
І БЕБ теж.
Це ж не хіхоньки-хахоньки.
Це аж 33кілобакси.
Бюджет деяких країн світу, на хвилиночку...
Bobua
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Додано: Пон 28 кві, 2025 20:38
Bobua написав: Investor_K написав: Faceless написав:
Так збудилися на 30+ куо? Вартість середнього авто в салоні. Людина 1к може першу в житті купила в 45 років. Прям злочинець століття
У деклараціях цифри не клеються. Ним має зайнятись НАЗК
І БЕБ теж.
Це ж не хіхоньки-хахоньки.
Це аж 33кілобакси.
Бюджет деяких країн світу, на хвилиночку...
Це яких країн? Думаю навіть в Зімбабве то не гроші
Faceless
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Додано: Пон 28 кві, 2025 20:49
В Зімбабве дуже високі ціни на усе.
А у мене неочікуване запитання. Дешевше буде?
Investor_K
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Додано: Пон 28 кві, 2025 21:06
Investor_K написав:
В Зімбабве дуже високі ціни на усе.
А у мене неочікуване запитання.
Дешевше буде?
в зимбабве?
это в ветку про иммиграцию
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Не тече вже
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