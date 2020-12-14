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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12285122861228712288
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 19:11

  Investor_K написав:
  Faceless написав:
Бетон написав:Офицер Днепропетровского областного ТЦК, не имея никаких сбережений, купил себе квартиру за почти 1,5 миллиона гривен.

Согласно документу, 45-летний Сергей Псарев 21 апреля этого года стал владельцем 49,7-метровой квартиры в Днепре за 1 378 000 гривен.

Предварительно ТЦКшник не декларировал никаких сбережений, ни наличными, ни на банковских счетах.
Так збудилися на 30+ куо? Вартість середнього авто в салоні. Людина 1к може першу в житті купила в 45 років. Прям злочинець століття

У деклараціях цифри не клеються. Ним має зайнятись НАЗК


І БЕБ теж.
Це ж не хіхоньки-хахоньки.
Це аж 33кілобакси.
Бюджет деяких країн світу, на хвилиночку...
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 20:38

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Bobua написав:
  Investor_K написав:
  Faceless написав:Так збудилися на 30+ куо? Вартість середнього авто в салоні. Людина 1к може першу в житті купила в 45 років. Прям злочинець століття

У деклараціях цифри не клеються. Ним має зайнятись НАЗК


І БЕБ теж.
Це ж не хіхоньки-хахоньки.
Це аж 33кілобакси.
Бюджет деяких країн світу, на хвилиночку...
Це яких країн? Думаю навіть в Зімбабве то не гроші
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 20:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В Зімбабве дуже високі ціни на усе.
А у мене неочікуване запитання.
Дешевше буде?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 21:06

  Investor_K написав:В Зімбабве дуже високі ціни на усе.
А у мене неочікуване запитання.
Дешевше буде?

в зимбабве?
это в ветку про иммиграцию
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 21:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Не тече вже

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Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 06:20

  kingkongovets написав:на Виноградарі затоплює ділянку метро, що будується

Чудово.
По іншому керманичі не можуть працювати.
Без панської нагайки.
За затоплений тонель метро під Демієвкою - нікого не посадили.
Значить, повтор.
Так само, як з втратою територій в 2014.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 06:25

  Хомякоид написав:
  medeivalb написав:Добрий день! За скільки зараз можна продати квартиру: двохкімнатна, 49,5 кв.м., 5/5, вул. Бекешкіної (Карбишева), ремонт 1970-их. По оголошеннях на бомбере та луні, квартир з ремонтом продають на цій вулиці 33-38 к.
А скільки в реальності, може хто підкаже?


Мдя, такі квартири в 2008 році мінімум па 100 тис. штовхали, думаю за такі кошти викупили б на наступний день.
Падіння в 3 рази, якщо врахувати інфляційний калькулятор в 5 разів.
Обвал про який тут писали починаючи з 2012 року.

Ціни вторинки в Києві - рівень 2018 і 2003 року.
Країна впала на 22 роки назад! Мінус втрата територій, втрата найбільшої АЕС, і жодної боротьби з корупцією.
Країною 34 роки керують не просто крєпкіє бесхозяйствєнніки, а повні моральні уроди, злодії і деграданти
Frant
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