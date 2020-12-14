Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
medeivalb написав:Добрий день! За скільки зараз можна продати квартиру: двохкімнатна, 49,5 кв.м., 5/5, вул. Бекешкіної (Карбишева), ремонт 1970-их. По оголошеннях на бомбере та луні, квартир з ремонтом продають на цій вулиці 33-38 к. А скільки в реальності, може хто підкаже?
Мдя, такі квартири в 2008 році мінімум па 100 тис. штовхали, думаю за такі кошти викупили б на наступний день. Падіння в 3 рази, якщо врахувати інфляційний калькулятор в 5 разів. Обвал про який тут писали починаючи з 2012 року.
Ціни вторинки в Києві - рівень 2018 і 2003 року. Країна впала на 22 роки назад! Мінус втрата територій, втрата найбільшої АЕС, і жодної боротьби з корупцією. Країною 34 роки керують не просто крєпкіє бесхозяйствєнніки, а повні моральні уроди, злодії і деграданти