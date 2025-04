Додано: Вів 29 кві, 2025 21:55

Investor_K написав: В Зімбабве дуже високі ціни на усе.

А у мене неочікуване запитання.

Indices Difference InfoCost of Living in Zimbabwe is 31.2% higher than in Ukraine (excluding rent)Cost of Living Including Rent in Zimbabwe is 27.9% higher than in UkraineRent Prices in Zimbabwe are 14.1% higher than in UkraineRestaurant Prices in Zimbabwe are 33.2% higher than in UkraineGroceries Prices in Zimbabwe are 27.2% higher than in UkraineLocal Purchasing Power in Zimbabwe is 39.8% lower than in UkraineТам ще й дивна інверсія цін за м2. Центр дешевший...Цікаво як у них там з війнами.І коли у них ціни м2 обвалились? 🤔Зарплата трохи нижча. Але ким там білявці можуть працювати? 😂