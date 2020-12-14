Investor_K написав:Faceless написав:Так збудилися на 30+ куо? Вартість середнього авто в салоні. Людина 1к може першу в житті купила в 45 років. Прям злочинець століттяБетон написав:Офицер Днепропетровского областного ТЦК, не имея никаких сбережений, купил себе квартиру за почти 1,5 миллиона гривен.
Согласно документу, 45-летний Сергей Псарев 21 апреля этого года стал владельцем 49,7-метровой квартиры в Днепре за 1 378 000 гривен.
Предварительно ТЦКшник не декларировал никаких сбережений, ни наличными, ни на банковских счетах.
У деклараціях цифри не клеються. Ним має зайнятись НАЗК
І БЕБ теж.
Це ж не хіхоньки-хахоньки.
Це аж 33кілобакси.
Бюджет деяких країн світу, на хвилиночку...