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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12285122861228712288
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 19:11

  Investor_K написав:
  Faceless написав:
Бетон написав:Офицер Днепропетровского областного ТЦК, не имея никаких сбережений, купил себе квартиру за почти 1,5 миллиона гривен.

Согласно документу, 45-летний Сергей Псарев 21 апреля этого года стал владельцем 49,7-метровой квартиры в Днепре за 1 378 000 гривен.

Предварительно ТЦКшник не декларировал никаких сбережений, ни наличными, ни на банковских счетах.
Так збудилися на 30+ куо? Вартість середнього авто в салоні. Людина 1к може першу в житті купила в 45 років. Прям злочинець століття

У деклараціях цифри не клеються. Ним має зайнятись НАЗК


І БЕБ теж.
Це ж не хіхоньки-хахоньки.
Це аж 33кілобакси.
Бюджет деяких країн світу, на хвилиночку...
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 20:38

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Bobua написав:
  Investor_K написав:
  Faceless написав:Так збудилися на 30+ куо? Вартість середнього авто в салоні. Людина 1к може першу в житті купила в 45 років. Прям злочинець століття

У деклараціях цифри не клеються. Ним має зайнятись НАЗК


І БЕБ теж.
Це ж не хіхоньки-хахоньки.
Це аж 33кілобакси.
Бюджет деяких країн світу, на хвилиночку...
Це яких країн? Думаю навіть в Зімбабве то не гроші
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 20:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В Зімбабве дуже високі ціни на усе.
А у мене неочікуване запитання.
Дешевше буде?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 21:06

  Investor_K написав:В Зімбабве дуже високі ціни на усе.
А у мене неочікуване запитання.
Дешевше буде?

в зимбабве?
это в ветку про иммиграцию
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 21:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Не тече вже

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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 21:44

  Faceless написав:
Bobua написав:
  Investor_K написав:У деклараціях цифри не клеються. Ним має зайнятись НАЗК


І БЕБ теж.
Це ж не хіхоньки-хахоньки.
Це аж 33кілобакси.
Бюджет деяких країн світу, на хвилиночку...
Це яких країн? Думаю навіть в Зімбабве то не гроші


Такі да...

Цікавий тут перелік бюджетних складових країн світу. І можливості сортування.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of ... ent_budget

2022 рік є.
Здивувало, що гранти для України у %ввп -- менші аніж для московії... 😱
От якщо є світі якесь БЕБ -- то воно мало би цим зайнятись... 😒


Найменша країнка там ~5млн.
Для них 33кілобакси -- пару днів життя. Як вони собі сільраду будують? Навряд чи вона дешевша квартири у Дніпрі 🤔 Навіть якщо ціни м2 у ньому чомусь не реагують близькість фронту, проблеми мобілізації, та примарність здатності України прожити так розслаблено ще десятиліття-століття...

А для деяких країн 33кілобакси -- це якраз таки на хвилинку... 😂
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 21:55

  Investor_K написав:В Зімбабве дуже високі ціни на усе.
А у мене неочікуване запитання.
Дешевше буде?



Indices Difference Info
Cost of Living in Zimbabwe is 31.2% higher than in Ukraine (excluding rent)
Cost of Living Including Rent in Zimbabwe is 27.9% higher than in Ukraine
Rent Prices in Zimbabwe are 14.1% higher than in Ukraine
Restaurant Prices in Zimbabwe are 33.2% higher than in Ukraine
Groceries Prices in Zimbabwe are 27.2% higher than in Ukraine
Local Purchasing Power in Zimbabwe is 39.8% lower than in Ukraine

https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... 2=Zimbabwe

Там ще й дивна інверсія цін за м2. Центр дешевший...

Цікаво як у них там з війнами.
І коли у них ціни м2 обвалились? 🤔


Зарплата трохи нижча. Але ким там білявці можуть працювати? 😂
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 22:38

Bobua
Всі Африканські країни де я був , набагато дорожчі України.
Нормальна їжа (охолоджена, пакетована, а не мʼясо з мухами на базарі) , соки і напої, немісцеві фрукти, оренда готелю (якість буде нижче, ціна буде вище порівняно з Україною) , мобільний звʼязок - все це набагато дорожче.
Зарплати - 100 дол вважається гарною.
Конкретно в Зімбабве не був.
Hotab
 
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