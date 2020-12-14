Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
2022 рік є. Здивувало, що гранти для України у %ввп -- менші аніж для московії... 😱 От якщо є світі якесь БЕБ -- то воно мало би цим зайнятись... 😒
Найменша країнка там ~5млн. Для них 33кілобакси -- пару днів життя. Як вони собі сільраду будують? Навряд чи вона дешевша квартири у Дніпрі 🤔 Навіть якщо ціни м2 у ньому чомусь не реагують близькість фронту, проблеми мобілізації, та примарність здатності України прожити так розслаблено ще десятиліття-століття...
А для деяких країн 33кілобакси -- це якраз таки на хвилинку... 😂
Investor_K написав:В Зімбабве дуже високі ціни на усе. А у мене неочікуване запитання. Дешевше буде?
Indices Difference Info Cost of Living in Zimbabwe is 31.2% higher than in Ukraine (excluding rent) Cost of Living Including Rent in Zimbabwe is 27.9% higher than in Ukraine Rent Prices in Zimbabwe are 14.1% higher than in Ukraine Restaurant Prices in Zimbabwe are 33.2% higher than in Ukraine Groceries Prices in Zimbabwe are 27.2% higher than in Ukraine Local Purchasing Power in Zimbabwe is 39.8% lower than in Ukraine
Bobua Всі Африканські країни де я був , набагато дорожчі України. Нормальна їжа (охолоджена, пакетована, а не мʼясо з мухами на базарі) , соки і напої, немісцеві фрукти, оренда готелю (якість буде нижче, ціна буде вище порівняно з Україною) , мобільний звʼязок - все це набагато дорожче. Зарплати - 100 дол вважається гарною. Конкретно в Зімбабве не був.
Frant написав:Ціни вторинки Кржн - продовжують повільне плавне зниження. Можливо, новобуди користуються шаленим попитом, покупці з 6 ранку займають чергу. Але ринок вторинки - майже мертвий
Нет е-осели с процентами за счёт моих налогов - нема конечного покупана, плюс дорогой ремонт с состояния "всё под перфоратор", плюс все у кого руки не из тухеса - "в розыске". Вместе с тем то что в приличном состоянии даже с деревянными перекрытиями в хорошем месте не в аварийном доме и можно сразу сдать - купят без проблем, но не по цене хотелок, ну как ту прелесть на липках конца 20х того века продавала коучер с дипломом сельхоз ПТУ.