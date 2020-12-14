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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 кві, 2025 09:19
барабашов написав: Frant написав:
Ціни вторинки Кржн - продовжують повільне плавне зниження.
Можливо, новобуди користуються шаленим попитом, покупці з 6 ранку займають чергу.
Але ринок вторинки - майже мертвий
Нет е-осели с процентами за счёт моих налогов - нема конечного покупана, плюс дорогой ремонт с состояния "всё под перфоратор", плюс все у кого руки не из тухеса - "в розыске".
Вместе с тем то что в приличном состоянии даже с деревянными перекрытиями в хорошем месте не в аварийном доме и можно сразу сдать - купят без проблем, но не по цене хотелок, ну как ту прелесть на липках конца 20х того века продавала коучер с дипломом сельхоз ПТУ.
Я щось не сумніваюсь, що ту прєлєсть з терасою біля гудвайна куплять ну як мінімум за 250к. Якщо звісно там нема якихось серйозних проблем з комунікаціями
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Додано: Сер 30 кві, 2025 10:40
Faceless написав:
барабашов написав:Я щось не сумніваюсь, що ту прєлєсть з терасою біля гудвайна куплять ну як мінімум за 250к. Якщо звісно там нема якихось серйозних проблем з комунікаціями
а я от сумніваюсь - метраж там сирітьській, а рівень ремонту відверто дешманський
але в подібних локаціях вистачає квартир, де ремонти робились з нормальними бюджетами і вони продаються за цілком дорослі гроші, те ж саме стосується і модних сталінок на Ліпках, Круглоуніверсітетський, Ірининській та інших Шовковичних
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