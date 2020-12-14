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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12286122871228812289
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 09:19

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:
  Frant написав:Ціни вторинки Кржн - продовжують повільне плавне зниження.
Можливо, новобуди користуються шаленим попитом, покупці з 6 ранку займають чергу.
Але ринок вторинки - майже мертвий

Нет е-осели с процентами за счёт моих налогов - нема конечного покупана, плюс дорогой ремонт с состояния "всё под перфоратор", плюс все у кого руки не из тухеса - "в розыске".
Вместе с тем то что в приличном состоянии даже с деревянными перекрытиями в хорошем месте не в аварийном доме и можно сразу сдать - купят без проблем, но не по цене хотелок, ну как ту прелесть на липках конца 20х того века продавала коучер с дипломом сельхоз ПТУ.
Я щось не сумніваюсь, що ту прєлєсть з терасою біля гудвайна куплять ну як мінімум за 250к. Якщо звісно там нема якихось серйозних проблем з комунікаціями
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 10:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:
барабашов написав:Я щось не сумніваюсь, що ту прєлєсть з терасою біля гудвайна куплять ну як мінімум за 250к. Якщо звісно там нема якихось серйозних проблем з комунікаціями


а я от сумніваюсь - метраж там сирітьській, а рівень ремонту відверто дешманський

але в подібних локаціях вистачає квартир, де ремонти робились з нормальними бюджетами і вони продаються за цілком дорослі гроші, те ж саме стосується і модних сталінок на Ліпках, Круглоуніверсітетський, Ірининській та інших Шовковичних
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 12:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

За ремонт логова королевы коучинга не могу ничего сказать, просто не до вподобы, а сам обьект рассчитан на наркома ежова или нынешнего и прошлого ымпыратора всееи кацапии(по габаритам как норм.пятиклассник)
Одного фото "залы" размером с туалет в нормальном бизнесе хватает этого понять
100 лет назад павкам корчагиным и прочим косиорам это было роскошью даже с грубой вместо эл.плиты и титаном на дровах в сортире, в бараках и света то не от свечи не было.
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 15:38

  Frant написав:Ціни вторинки Кржн - продовжують повільне плавне зниження.
Можливо, новобуди користуються шаленим попитом, покупці з 6 ранку займають чергу.
Але ринок вторинки - майже мертвий



ну хз...
минулоъ осені, коли стрільнули ціни на аренду, то по обявам були варіки по 27к (околиця, гостінка, стан "жити можна")

зараз поки таке в діапазоні 32..33
причому ріст цін почався десь зимою, і спаду поки невидно.
boshetyn
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 13:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хтось сплачував за нерухомість фізособам через банківський переказ? Чи розблоковують банки переказ, враховуючи той меморандум із обмеженням переказів на фізосіб?
Computer
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 13:21

  Computer написав:Хтось сплачував за нерухомість фізособам через банківський переказ? Чи розблоковують банки переказ, враховуючи той меморандум із обмеженням переказів на фізосіб?


Ну це ж переказ тому якщо більше 150 тис, без танців з бубном не випустять.Якщо у вас стандартно все.
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