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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 кві, 2025 09:19
барабашов написав: Frant написав:
Ціни вторинки Кржн - продовжують повільне плавне зниження.
Можливо, новобуди користуються шаленим попитом, покупці з 6 ранку займають чергу.
Але ринок вторинки - майже мертвий
Нет е-осели с процентами за счёт моих налогов - нема конечного покупана, плюс дорогой ремонт с состояния "всё под перфоратор", плюс все у кого руки не из тухеса - "в розыске".
Вместе с тем то что в приличном состоянии даже с деревянными перекрытиями в хорошем месте не в аварийном доме и можно сразу сдать - купят без проблем, но не по цене хотелок, ну как ту прелесть на липках конца 20х того века продавала коучер с дипломом сельхоз ПТУ.
Я щось не сумніваюсь, що ту прєлєсть з терасою біля гудвайна куплять ну як мінімум за 250к. Якщо звісно там нема якихось серйозних проблем з комунікаціями
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Додано: Сер 30 кві, 2025 10:40
Faceless написав:
барабашов написав:Я щось не сумніваюсь, що ту прєлєсть з терасою біля гудвайна куплять ну як мінімум за 250к. Якщо звісно там нема якихось серйозних проблем з комунікаціями
а я от сумніваюсь - метраж там сирітьській, а рівень ремонту відверто дешманський
але в подібних локаціях вистачає квартир, де ремонти робились з нормальними бюджетами і вони продаються за цілком дорослі гроші, те ж саме стосується і модних сталінок на Ліпках, Круглоуніверсітетський, Ірининській та інших Шовковичних
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Додано: Сер 30 кві, 2025 12:32
За ремонт логова королевы коучинга не могу ничего сказать, просто не до вподобы, а сам обьект рассчитан на наркома ежова или нынешнего и прошлого ымпыратора всееи кацапии(по габаритам как норм.пятиклассник)
Одного фото "залы" размером с туалет в нормальном бизнесе хватает этого понять
100 лет назад павкам корчагиным и прочим косиорам это было роскошью даже с грубой вместо эл.плиты и титаном на дровах в сортире, в бараках и света то не от свечи не было.
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Додано: Сер 30 кві, 2025 15:38
Frant написав:
Ціни вторинки Кржн - продовжують повільне плавне зниження.
Можливо, новобуди користуються шаленим попитом, покупці з 6 ранку займають чергу.
Але ринок вторинки - майже мертвий
ну хз...
минулоъ осені, коли стрільнули ціни на аренду, то по обявам були варіки по 27к (околиця, гостінка, стан "жити можна")
зараз поки таке в діапазоні 32..33
причому ріст цін почався десь зимою, і спаду поки невидно.
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boshetyn
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 13:09
Хтось сплачував за нерухомість фізособам через банківський переказ? Чи розблоковують банки переказ, враховуючи той меморандум із обмеженням переказів на фізосіб?
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 13:21
Computer написав:
Хтось сплачував за нерухомість фізособам через банківський переказ? Чи розблоковують банки переказ, враховуючи той меморандум із обмеженням переказів на фізосіб?
Ну це ж переказ тому якщо більше 150 тис, без танців з бубном не випустять.Якщо у вас стандартно все.
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 16:41
посетитель написав: Computer написав:
Хтось сплачував за нерухомість фізособам через банківський переказ? Чи розблоковують банки переказ, враховуючи той меморандум із обмеженням переказів на фізосіб?
Ну це ж переказ тому якщо більше 150 тис, без танців з бубном не випустять.Якщо у вас стандартно все.
Та мене з танцями в принципі влаштує, але танці типу надсилання договору, і все таке. Бо мене підтримка моно почала рекомендувати розкинути по інших банках і оплатити частинами
або готівку знімати
O tempora, o mores!
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 23:11
Ну там документи про походження коштів як мінімум на цю суму треба буде надавати.І в тому ж моно, наскільки я чув, тоді підіймають ліміт.І його видно буде в застосунку.Це плюс.В більшості банків його тупо не видно.На словах на обіцяють що все ок документи підійшли і ліміт підняли, а по факту як туди гроші заведеш так цілком може опинитися що хрін виведеш.І в кращому випадку вже саме по факту операції прийдеться вирішувати.
Цікава у нас боротьба с дропами ... дробленням.Нбу робити вигляд що бореться, а страждають пересічні люди.
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Додано: Суб 03 тра, 2025 04:41
boshetyn написав: Frant написав:
Ціни вторинки Кржн - продовжують повільне плавне зниження.
Можливо, новобуди користуються шаленим попитом, покупці з 6 ранку займають чергу.
Але ринок вторинки - майже мертвий
ну хз...
минулоъ осені, коли стрільнули ціни на аренду, то по обявам були варіки по 27к (околиця, гостінка, стан "жити можна")
зараз поки таке в діапазоні 32..33
причому ріст цін почався десь зимою, і спаду поки невидно.
Зараз пишуть що оренда обвалилася
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