|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 тра, 2025 19:09
Computer написав: посетитель написав: Computer написав:
Хтось сплачував за нерухомість фізособам через банківський переказ? Чи розблоковують банки переказ, враховуючи той меморандум із обмеженням переказів на фізосіб?
Ну це ж переказ тому якщо більше 150 тис, без танців з бубном не випустять.Якщо у вас стандартно все.
Та мене з танцями в принципі влаштує, але танці типу надсилання договору, і все таке. Бо мене підтримка моно почала рекомендувати розкинути по інших банках і оплатити частинами
або готівку знімати
O tempora, o mores!
Нужно стать вип клиентом привата, потому что монобанк, которого в принципе не существует, а есть юниверсал, какие то лохи-студенты. А в привате прикрепляют живого шарющего спеца. Мы с моей банкиршей нормально так общаемся неформально
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 4869
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 170 раз.
- Подякували: 353 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 03 тра, 2025 19:13
Ещё одна хата в варшавском - взят задаток, е оселя. Пришлось уступить 3 куе, но время, наверное, дороже. Не знаю, работает е оселя или нет, но покупатель сильно уверен в результате.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 4869
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 170 раз.
- Подякували: 353 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 03 тра, 2025 19:14
Бетон написав: Computer написав: посетитель написав:
Ну це ж переказ тому якщо більше 150 тис, без танців з бубном не випустять.Якщо у вас стандартно все.
Та мене з танцями в принципі влаштує, але танці типу надсилання договору, і все таке. Бо мене підтримка моно почала рекомендувати розкинути по інших банках і оплатити частинами
або готівку знімати
O tempora, o mores!
Нужно стать вип клиентом привата, потому что монобанк, которого в принципе не существует, а есть юниверсал, какие то лохи-студенты. А в привате прикрепляют живого шарющего спеца. Мы с моей банкиршей нормально так общаемся неформально
Приват це дно загалом, і фінмон там взагалі наче накурені. Може хіба для реально віп ще більш менш щось.
З персональных менеджерів для простих смертних цілком адекватні з мого досвіду в УкрСибі, Сенсі, Правексі
Монобанк просто не для таких задач
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36043
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1484 раз.
- Подякували: 8188 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Суб 03 тра, 2025 19:34
Faceless написав: Бетон написав: посетитель написав:
Ну це ж переказ тому якщо більше 150 тис, без танців з бубном не випустять.Якщо у вас стандартно все.
Та мене з танцями в принципі влаштує, але танці типу надсилання договору, і все таке. Бо мене підтримка моно почала рекомендувати розкинути по інших банках і оплатити частинами
або готівку знімати
O tempora, o mores!
Нужно стать вип клиентом привата, потому что монобанк, которого в принципе не существует, а есть юниверсал, какие то лохи-студенты. А в привате прикрепляют живого шарющего спеца. Мы с моей банкиршей нормально так общаемся неформально
Приват це дно загалом, і фінмон там взагалі наче накурені. Може хіба для реально віп ще більш менш щось.
З персональных менеджерів для простих смертних цілком адекватні з мого досвіду в УкрСибі, Сенсі, Правексі
Монобанк просто не для таких задач
Можливо.
Тільки не монобанк, де якісь діти в месенжері
Імхо приват до мене на 5+. банкиршу симпотну видали і не міняють років 5.
Ти просто їй дзвониш і вона все робить, сканує договір, десь домовляється з департаментами
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 4869
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 170 раз.
- Подякували: 353 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 03 тра, 2025 19:42
А в новострой сейчас стОит влазить, например Интегралбуда или ну их нафиг?Кто как считает?
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 1449
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 216 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 03 тра, 2025 20:18
посетитель написав:
А в новострой сейчас стОит влазить, например Интегралбуда или ну их нафиг?Кто как считает?
коли Успіха здадуть кавалірку, тоді можна починати думати про встрягання копитами в бетоні
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39428
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1600 раз.
- Подякували: 2827 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 03 тра, 2025 21:49
Investor_K написав: boshetyn написав: Frant написав:
Ціни вторинки Кржн - продовжують повільне плавне зниження.
Можливо, новобуди користуються шаленим попитом, покупці з 6 ранку займають чергу.
Але ринок вторинки - майже мертвий
ну хз...
минулоъ осені, коли стрільнули ціни на аренду, то по обявам були варіки по 27к (околиця, гостінка, стан "жити можна")
зараз поки таке в діапазоні 32..33
причому ріст цін почався десь зимою, і спаду поки невидно.
Зараз пишуть що оренда обвалилася
так.
осінь 2024: хати по 26к бкс, оренда по 9-10к грн
весна 2025: хати по 32к бкс, оренда 8к грн
-
boshetyn
-
-
- Повідомлень: 32
- З нами з: 23.06.16
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 03 тра, 2025 22:04
А ще менше може бути?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10236
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 906 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25264
|16923738
|
|
|1380
|5899841
|
|
|3
|63145
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|