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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12287122881228912290
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 19:09

  Computer написав:
  посетитель написав:
  Computer написав:Хтось сплачував за нерухомість фізособам через банківський переказ? Чи розблоковують банки переказ, враховуючи той меморандум із обмеженням переказів на фізосіб?


Ну це ж переказ тому якщо більше 150 тис, без танців з бубном не випустять.Якщо у вас стандартно все.

Та мене з танцями в принципі влаштує, але танці типу надсилання договору, і все таке. Бо мене підтримка моно почала рекомендувати розкинути по інших банках і оплатити частинами :!: або готівку знімати :!:
O tempora, o mores!

Нужно стать вип клиентом привата, потому что монобанк, которого в принципе не существует, а есть юниверсал, какие то лохи-студенты. А в привате прикрепляют живого шарющего спеца. Мы с моей банкиршей нормально так общаемся неформально
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 19:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ещё одна хата в варшавском - взят задаток, е оселя. Пришлось уступить 3 куе, но время, наверное, дороже. Не знаю, работает е оселя или нет, но покупатель сильно уверен в результате.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 19:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  Computer написав:
  посетитель написав:Ну це ж переказ тому якщо більше 150 тис, без танців з бубном не випустять.Якщо у вас стандартно все.

Та мене з танцями в принципі влаштує, але танці типу надсилання договору, і все таке. Бо мене підтримка моно почала рекомендувати розкинути по інших банках і оплатити частинами :!: або готівку знімати :!:
O tempora, o mores!

Нужно стать вип клиентом привата, потому что монобанк, которого в принципе не существует, а есть юниверсал, какие то лохи-студенты. А в привате прикрепляют живого шарющего спеца. Мы с моей банкиршей нормально так общаемся неформально

Приват це дно загалом, і фінмон там взагалі наче накурені. Може хіба для реально віп ще більш менш щось.
З персональных менеджерів для простих смертних цілком адекватні з мого досвіду в УкрСибі, Сенсі, Правексі
Монобанк просто не для таких задач
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 19:34

  Faceless написав:
Бетон написав:
  посетитель написав:Ну це ж переказ тому якщо більше 150 тис, без танців з бубном не випустять.Якщо у вас стандартно все.

Та мене з танцями в принципі влаштує, але танці типу надсилання договору, і все таке. Бо мене підтримка моно почала рекомендувати розкинути по інших банках і оплатити частинами :!: або готівку знімати :!:
O tempora, o mores!
Нужно стать вип клиентом привата, потому что монобанк, которого в принципе не существует, а есть юниверсал, какие то лохи-студенты. А в привате прикрепляют живого шарющего спеца. Мы с моей банкиршей нормально так общаемся неформально

Приват це дно загалом, і фінмон там взагалі наче накурені. Може хіба для реально віп ще більш менш щось.
З персональных менеджерів для простих смертних цілком адекватні з мого досвіду в УкрСибі, Сенсі, Правексі
Монобанк просто не для таких задач

Можливо.
Тільки не монобанк, де якісь діти в месенжері

Імхо приват до мене на 5+. банкиршу симпотну видали і не міняють років 5.
Ти просто їй дзвониш і вона все робить, сканує договір, десь домовляється з департаментами
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 19:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А в новострой сейчас стОит влазить, например Интегралбуда или ну их нафиг?Кто как считает?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 20:18

  посетитель написав:А в новострой сейчас стОит влазить, например Интегралбуда или ну их нафиг?Кто как считает?

коли Успіха здадуть кавалірку, тоді можна починати думати про встрягання копитами в бетоні
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 21:49

  Investor_K написав:
  boshetyn написав:
  Frant написав:Ціни вторинки Кржн - продовжують повільне плавне зниження.
Можливо, новобуди користуються шаленим попитом, покупці з 6 ранку займають чергу.
Але ринок вторинки - майже мертвий



ну хз...
минулоъ осені, коли стрільнули ціни на аренду, то по обявам були варіки по 27к (околиця, гостінка, стан "жити можна")

зараз поки таке в діапазоні 32..33
причому ріст цін почався десь зимою, і спаду поки невидно.

Зараз пишуть що оренда обвалилася


так.

осінь 2024: хати по 26к бкс, оренда по 9-10к грн
весна 2025: хати по 32к бкс, оренда 8к грн
boshetyn
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 22:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А ще менше може бути?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 22:50

Investor_K

оренда -навряд.
хіба шо у сегменті 2-3к квартир


а по ціні на купівлю - хз.

чат жпт каже шо оптимальний показник - 7-8% річних (Cap Rate)
тобто при аренді 200 бкс - вартість хати має бути 30к

по києву зазичай солодкі мрії були на рівні 10%



як на мене, то зараз ми входимо в період хапання побільше, т.як комуналка літом менше, потенційний продаван готовий чекати.
гіпотетично накинувши 5к зелені за неопалювальний період комуналка складе 25бкс\міс
тоюто 150 бкс за півроку

в опалювальний же час - цей показник вдвічі-тричі вищий



ну а якщо не думати на сторонні фактори - то ринок порішає.

22му році і до лютого 23го скидали з ціни 5-10% при торгу.
пару міс. тому - 500 бкс максимум.

скільки зараз - хз. бо поки ціни ростуть трошки швидше за накопиченя :(
boshetyn
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