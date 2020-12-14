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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12288122891229012291
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 02:35

Схоже, дорожай відміняється
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 06:05

  Frant написав:Схоже, дорожай відміняється



При поточних обставинах брати в Київі нема сенсу на жаль.
Як тільки не прогавити момент коли все закінчиться і ціни рвануть.
Але стара забухова не в центрі тільки вниз. Там уже нічого не допоможе.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 06:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А якщо сходити до синагоги і помолитися? Допоможе?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 07:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

те що старі помийки, якими десятиліттями ніхто не займається і не вкладає гроші не ростуть по ціні в оренді це нормально
але робити по цьому сміттєвому сегменту загальні висновки по всьому кржн - неправильно
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 07:30

  kingkongovets написав:те що старі помийки, якими десятиліттями ніхто не займається і не вкладає гроші не ростуть по ціні в оренді це нормально
але робити по цьому сміттєвому сегменту загальні висновки по всьому кржн - неправильно

Але й ігнорити іх це також неправильно. Це окозамилювання
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 07:41

  Investor_K написав:
  kingkongovets написав:те що старі помийки, якими десятиліттями ніхто не займається і не вкладає гроші не ростуть по ціні в оренді це нормально
але робити по цьому сміттєвому сегменту загальні висновки по всьому кржн - неправильно

Але й ігнорити іх це також неправильно. Це окозамилювання

Недороге вторинне житло на прикінцевих станціях метро - є чудовим репером цін КРЖН.
Подобається воно комусь чи не подобається, але це факт.
На данний момент - жодного дАражаю не світить столиці пшенично-олійної держави.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 07:48

  Frant написав:
  Investor_K написав:
  kingkongovets написав:те що старі помийки, якими десятиліттями ніхто не займається і не вкладає гроші не ростуть по ціні в оренді це нормально
але робити по цьому сміттєвому сегменту загальні висновки по всьому кржн - неправильно

Але й ігнорити іх це також неправильно. Це окозамилювання

Недороге вторинне житло на прикінцевих станціях метро - є чудовим репером цін КРЖН.
Подобається воно комусь чи не подобається, але це факт.
На данний момент - жодного дАражаю не світить столиці пшенично-олійної держави.

Хрущ на Нивках?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 07:49

  kingkongovets написав:те що старі помийки, якими десятиліттями ніхто не займається і не вкладає гроші не ростуть по ціні в оренді це нормально
але робити по цьому сміттєвому сегменту загальні висновки по всьому кржн - неправильно

Індикатором цін новобудну - є рівень корупції. Зв'язок прямий.
Корупція в пшенично олійній державі - приблизно як в часи януковича.
Frant
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