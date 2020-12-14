|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 тра, 2025 02:35
Схоже, дорожай відміняється
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23239
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1752 раз.
- Подякували: 2575 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 04 тра, 2025 06:05
Frant написав:
Схоже, дорожай відміняється
При поточних обставинах брати в Київі нема сенсу на жаль.
Як тільки не прогавити момент коли все закінчиться і ціни рвануть.
Але стара забухова не в центрі тільки вниз. Там уже нічого не допоможе.
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 2574
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3026 раз.
- Подякували: 427 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 04 тра, 2025 06:59
А якщо сходити до синагоги і помолитися? Допоможе?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10239
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 906 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 04 тра, 2025 07:23
те що старі помийки, якими десятиліттями ніхто не займається і не вкладає гроші не ростуть по ціні в оренді це нормально
але робити по цьому сміттєвому сегменту загальні висновки по всьому кржн - неправильно
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11592
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2710 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 04 тра, 2025 07:30
kingkongovets написав:
те що старі помийки, якими десятиліттями ніхто не займається і не вкладає гроші не ростуть по ціні в оренді це нормально
але робити по цьому сміттєвому сегменту загальні висновки по всьому кржн - неправильно
Але й ігнорити іх це також неправильно. Це окозамилювання
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10239
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 906 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 04 тра, 2025 07:41
Investor_K написав: kingkongovets написав:
те що старі помийки, якими десятиліттями ніхто не займається і не вкладає гроші не ростуть по ціні в оренді це нормально
але робити по цьому сміттєвому сегменту загальні висновки по всьому кржн - неправильно
Але й ігнорити іх це також неправильно. Це окозамилювання
Недороге вторинне житло на прикінцевих станціях метро - є чудовим репером цін КРЖН.
Подобається воно комусь чи не подобається, але це факт.
На данний момент - жодного дАражаю не світить столиці пшенично-олійної держави.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23239
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1752 раз.
- Подякували: 2575 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 04 тра, 2025 07:48
Frant написав: Investor_K написав: kingkongovets написав:
те що старі помийки, якими десятиліттями ніхто не займається і не вкладає гроші не ростуть по ціні в оренді це нормально
але робити по цьому сміттєвому сегменту загальні висновки по всьому кржн - неправильно
Але й ігнорити іх це також неправильно. Це окозамилювання
Недороге вторинне житло на прикінцевих станціях метро - є чудовим репером цін КРЖН.
Подобається воно комусь чи не подобається, але це факт.
На данний момент - жодного дАражаю не світить столиці пшенично-олійної держави.
Хрущ на Нивках?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10239
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 906 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 04 тра, 2025 07:49
kingkongovets написав:
те що старі помийки, якими десятиліттями ніхто не займається і не вкладає гроші не ростуть по ціні в оренді це нормально
але робити по цьому сміттєвому сегменту загальні висновки по всьому кржн - неправильно
Індикатором цін новобудну - є рівень корупції. Зв'язок прямий.
Корупція в пшенично олійній державі - приблизно як в часи януковича.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23239
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1752 раз.
- Подякували: 2575 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25264
|16924554
|
|
|1380
|5900699
|
|
|3
|63178
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|