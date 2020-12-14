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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12289122901229112292>
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 02:35

Схоже, дорожай відміняється
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 06:05

  Frant написав:Схоже, дорожай відміняється



При поточних обставинах брати в Київі нема сенсу на жаль.
Як тільки не прогавити момент коли все закінчиться і ціни рвануть.
Але стара забудова не в центрі тільки вниз. Там уже нічого не допоможе.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Нед 04 тра, 2025 13:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 06:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А якщо сходити до синагоги і помолитися? Допоможе?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 07:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

те що старі помийки, якими десятиліттями ніхто не займається і не вкладає гроші не ростуть по ціні в оренді це нормально
але робити по цьому сміттєвому сегменту загальні висновки по всьому кржн - неправильно
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 07:30

  kingkongovets написав:те що старі помийки, якими десятиліттями ніхто не займається і не вкладає гроші не ростуть по ціні в оренді це нормально
але робити по цьому сміттєвому сегменту загальні висновки по всьому кржн - неправильно

Але й ігнорити іх це також неправильно. Це окозамилювання
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 09:18

  Investor_K написав:А якщо сходити до синагоги і помолитися? Допоможе?

Вначале, для собственно какого то положительного эффекта, Яша Блайх должен чуть подкоротить медвежачий х...р.
И скорее всего без наркоза.
Вот только перенесёт ли это ветеран КПСС который лично видел как Павка Корчагин закалял свою сталь?
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 09:31

  барабашов написав:
  Investor_K написав:А якщо сходити до синагоги і помолитися? Допоможе?

Вначале, для собственно какого то положительного эффекта, Яша Блайх должен чуть подкоротить медвежачий х...р.
И скорее всего без наркоза.
Вот только перенесёт ли это ветеран КПСС который лично видел как Павка Корчагин закалял свою сталь?


Понимать всю глубину ваших глубин могут не только лиш все :shock:

Тут пишут рист идет
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 09:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ага, півроку тому він впевнено розповідав що все буде тільки дешевшати :). Через півроку знов перевзується.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 13:19

  посетитель написав:А в новострой сейчас стОит влазить, например Интегралбуда или ну их нафиг?Кто как считает?

Не
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 13:39

  посетитель написав:Ага, півроку тому він впевнено розповідав що все буде тільки дешевшати :). Через півроку знов перевзується.


Рієлтори можуть тільки фіксувати ріст або падіння по факту продажів.
Вони не аналітики.
Хомякоид
 
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