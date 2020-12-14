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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 тра, 2025 02:35
Схоже, дорожай відміняється
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Frant
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Додано: Нед 04 тра, 2025 06:05
Frant написав:
Схоже, дорожай відміняється
При поточних обставинах брати в Київі нема сенсу на жаль.
Як тільки не прогавити момент коли все закінчиться і ціни рвануть.
Але стара забудова не в центрі тільки вниз. Там уже нічого не допоможе.
Востаннє редагувалось Хомякоид
в Нед 04 тра, 2025 13:35, всього редагувалось 1 раз.
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Хомякоид
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Додано: Нед 04 тра, 2025 06:59
А якщо сходити до синагоги і помолитися? Допоможе?
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Investor_K
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Додано: Нед 04 тра, 2025 07:23
те що старі помийки, якими десятиліттями ніхто не займається і не вкладає гроші не ростуть по ціні в оренді це нормально
але робити по цьому сміттєвому сегменту загальні висновки по всьому кржн - неправильно
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kingkongovets
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Додано: Нед 04 тра, 2025 07:30
kingkongovets написав:
те що старі помийки, якими десятиліттями ніхто не займається і не вкладає гроші не ростуть по ціні в оренді це нормально
але робити по цьому сміттєвому сегменту загальні висновки по всьому кржн - неправильно
Але й ігнорити іх це також неправильно. Це окозамилювання
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Investor_K
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Додано: Нед 04 тра, 2025 09:18
Investor_K написав:
А якщо сходити до синагоги і помолитися? Допоможе?
Вначале, для собственно какого то положительного эффекта, Яша Блайх должен чуть подкоротить медвежачий х...р.
И скорее всего без наркоза.
Вот только перенесёт ли это ветеран КПСС который лично видел как Павка Корчагин закалял свою сталь?
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барабашов
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Додано: Нед 04 тра, 2025 09:31
барабашов написав: Investor_K написав:
А якщо сходити до синагоги і помолитися? Допоможе?
Вначале, для собственно какого то положительного эффекта, Яша Блайх должен чуть подкоротить медвежачий х...р.
И скорее всего без наркоза.
Вот только перенесёт ли это ветеран КПСС который лично видел как Павка Корчагин закалял свою сталь?
Понимать всю глубину ваших глубин могут не только лиш все
Тут пишут рист идет
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Хомякоид
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Додано: Нед 04 тра, 2025 09:56
Ага, півроку тому він впевнено розповідав що все буде тільки дешевшати
. Через півроку знов перевзується.
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посетитель
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Додано: Нед 04 тра, 2025 13:19
посетитель написав:
А в новострой сейчас стОит влазить, например Интегралбуда или ну их нафиг?Кто как считает?
Не
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Додано: Нед 04 тра, 2025 13:39
посетитель написав:
Ага, півроку тому він впевнено розповідав що все буде тільки дешевшати
. Через півроку знов перевзується.
Рієлтори можуть тільки фіксувати ріст або падіння по факту продажів.
Вони не аналітики.
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Хомякоид
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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