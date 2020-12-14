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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12289122901229112292
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 13:55

  посетитель написав:В нових домах опалення в квартирі прекрасно взимку виключається при бажанні.Тобто якщо ніхто і квартирі не живе то комуналка круглий рік +/- однакова.


З и.:Якщо живе то теж :).Літом на охолодження стільки ж як взимку на опалення получается.Якщо не більше.

Теоретичні викладки, які наочно показують наскільки Ви далекі від практичного життя. :D

"Учи матчасть, Лапоть!" (с)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 15:07

  _Mykola_ написав:
  посетитель написав:В нових домах опалення в квартирі прекрасно взимку виключається при бажанні.Тобто якщо ніхто і квартирі не живе то комуналка круглий рік +/- однакова.


З и.:Якщо живе то теж :).Літом на охолодження стільки ж як взимку на опалення получается.Якщо не більше.

Теоретичні викладки, які наочно показують наскільки Ви далекі від практичного життя. :D

"Учи матчасть, Лапоть!" (с)

Добре, що немає примусового охолодження в літній час. А то і там би руки викручували.
gonchik74
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