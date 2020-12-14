Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 04 тра, 2025 13:55
посетитель написав:
В нових домах опалення в квартирі прекрасно взимку виключається при бажанні.
Тобто якщо ніхто і квартирі не живе то комуналка круглий рік +/- однакова.
З и.:Якщо живе то теж
.Літом на охолодження стільки ж як взимку на опалення получается.Якщо не більше.
Теоретичні викладки, які наочно показують наскільки Ви далекі від практичного життя.
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_Mykola_
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Додано: Нед 04 тра, 2025 15:07
_Mykola_ написав: посетитель написав:
В нових домах опалення в квартирі прекрасно взимку виключається при бажанні.
Тобто якщо ніхто і квартирі не живе то комуналка круглий рік +/- однакова.
З и.:Якщо живе то теж
.Літом на охолодження стільки ж як взимку на опалення получается.Якщо не більше.
Теоретичні викладки, які наочно показують наскільки Ви далекі від практичного життя.
"Учи
матчасть
, Лапоть!" (с)
Добре, що немає примусового охолодження в літній час. А то і там би руки викручували.
gonchik74
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