Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ну ГЭС продуктивны были когда 2К в хруще жрала 1квт/ч максимум и телевизор включали только на новогодний огонёк и парад посмотреть(ну и на Никулина и Штирлица) АЭС 60 лет назад ьыло полтора блока на СССР Импортируем ЭЭ? 20млн ресурса и 20% промышленности нихера не берут на себя от пиков при Юще?
Ага, теоретик.Маю таку квартиру.Взимку якщо вимкнуте опалення в порівнянні з літом додається тільки оплата за опалення МОПів і так званий мінімальний платіж за опалення.Це все максимум до 150 грн. якщо прямо дуже холодна погода.
Нє, ну якщо дом із говна і палок то напевно на опалення дійсно вийде більше.
барабашов написав:Ну ГЭС продуктивны были когда 2К в хруще жрала 1квт/ч максимум и телевизор включали только на новогодний огонёк и парад посмотреть(ну и на Никулина и Штирлица) АЭС 60 лет назад ьыло полтора блока на СССР Импортируем ЭЭ? 20млн ресурса и 20% промышленности нихера не берут на себя от пиков при Юще?
ГЕС, тільки на початку електрифікації виконували таку функцію генераціїї у базовій генерації. Наразі, вони працюють виключно для регулювання в енергосистемі, і ще можуть працювати у базовому варіанті генерації, виключно у частині санітарного пропуску води, або якщо треба скинути воду і не вистачає скидів у піккові години.