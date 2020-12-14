RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12289122901229112292
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 13:55

  посетитель написав:В нових домах опалення в квартирі прекрасно взимку виключається при бажанні.Тобто якщо ніхто і квартирі не живе то комуналка круглий рік +/- однакова.


З и.:Якщо живе то теж :).Літом на охолодження стільки ж як взимку на опалення получается.Якщо не більше.

Теоретичні викладки, які наочно показують наскільки Ви далекі від практичного життя. :D

"Учи матчасть, Лапоть!" (с)
_Mykola_
 
Повідомлень: 5596
З нами з: 09.02.09
Подякував: 688 раз.
Подякували: 715 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 15:07

  _Mykola_ написав:
  посетитель написав:В нових домах опалення в квартирі прекрасно взимку виключається при бажанні.Тобто якщо ніхто і квартирі не живе то комуналка круглий рік +/- однакова.


З и.:Якщо живе то теж :).Літом на охолодження стільки ж як взимку на опалення получается.Якщо не більше.

Теоретичні викладки, які наочно показують наскільки Ви далекі від практичного життя. :D

"Учи матчасть, Лапоть!" (с)

Добре, що немає примусового охолодження в літній час. А то і там би руки викручували.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 970
З нами з: 28.01.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 17:30

  Frant написав:Хтось здогадується, чому електроенергії вистачає на всіх? Хоча пройопана найбільша АЕС, і розбиті купа ГЕС.
Відповідь на це питання має найближче відношення до Кржн

Ахметов цену поднял и кошмарить перестал, Агата ты Кристи
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4881
З нами з: 17.12.22
Подякував: 170 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 17:33

  Бетон написав:
  Frant написав:Хтось здогадується, чому електроенергії вистачає на всіх? Хоча пройопана найбільша АЕС, і розбиті купа ГЕС.
Відповідь на це питання має найближче відношення до Кржн

Ахметов цену поднял и кошмарить перестал, Агата ты Кристи

Звісно, причина зовсім інша. Але баобаби не можуть здогадатись.
Електроенергія в Україні донині вельми дешева.

Є тут розумні люди?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23238
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1752 раз.
Подякували: 2575 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 18:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ну ГЭС продуктивны были когда 2К в хруще жрала 1квт/ч максимум и телевизор включали только на новогодний огонёк и парад посмотреть(ну и на Никулина и Штирлица)
АЭС 60 лет назад ьыло полтора блока на СССР
Импортируем ЭЭ?
20млн ресурса и 20% промышленности нихера не берут на себя от пиков при Юще?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5020
З нами з: 16.06.15
Подякував: 291 раз.
Подякували: 354 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 18:18

  _Mykola_ написав:
  посетитель написав:В нових домах опалення в квартирі прекрасно взимку виключається при бажанні.Тобто якщо ніхто і квартирі не живе то комуналка круглий рік +/- однакова.


З и.:Якщо живе то теж :).Літом на охолодження стільки ж як взимку на опалення получается.Якщо не більше.

Теоретичні викладки, які наочно показують наскільки Ви далекі від практичного життя. :D

"Учи матчасть, Лапоть!" (с)


Ага, теоретик.Маю таку квартиру.Взимку якщо вимкнуте опалення в порівнянні з літом додається тільки оплата за опалення МОПів і так званий мінімальний платіж за опалення.Це все максимум до 150 грн. якщо прямо дуже холодна погода.

Нє, ну якщо дом із говна і палок то напевно на опалення дійсно вийде більше.
посетитель
 
Повідомлень: 1453
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 18:23

  gonchik74 написав:
  _Mykola_ написав:
  посетитель написав:В нових домах опалення в квартирі прекрасно взимку виключається при бажанні.Тобто якщо ніхто і квартирі не живе то комуналка круглий рік +/- однакова.


З и.:Якщо живе то теж :).Літом на охолодження стільки ж як взимку на опалення получается.Якщо не більше.

Теоретичні викладки, які наочно показують наскільки Ви далекі від практичного життя. :D

"Учи матчасть, Лапоть!" (с)

Добре, що немає примусового охолодження в літній час. А то і там би руки викручували.


Прикол в том що в мене влітку саме із-за кондиціонера комуналка більше ніж зимою.
посетитель
 
Повідомлень: 1453
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 18:32

  барабашов написав:Ну ГЭС продуктивны были когда 2К в хруще жрала 1квт/ч максимум и телевизор включали только на новогодний огонёк и парад посмотреть(ну и на Никулина и Штирлица)
АЭС 60 лет назад ьыло полтора блока на СССР
Импортируем ЭЭ?
20млн ресурса и 20% промышленности нихера не берут на себя от пиков при Юще?

ГЕС, тільки на початку електрифікації виконували таку функцію генераціїї у базовій генерації.
Наразі, вони працюють виключно для регулювання в енергосистемі, і ще можуть працювати у базовому варіанті генерації, виключно у частині санітарного пропуску води, або якщо треба скинути воду і не вистачає скидів у піккові години. :roll:
_Mykola_
 
Повідомлень: 5596
З нами з: 09.02.09
Подякував: 688 раз.
Подякували: 715 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12289122901229112292
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2525, 2526, 2527
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25264 16925030
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 кві, 2025 20:42
Faceless
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 5901285
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 63181
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8477)
04.05.2025 17:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.