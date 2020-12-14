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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12289122901229112292
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 15:07

  _Mykola_ написав:
  посетитель написав:В нових домах опалення в квартирі прекрасно взимку виключається при бажанні.Тобто якщо ніхто і квартирі не живе то комуналка круглий рік +/- однакова.


З и.:Якщо живе то теж :).Літом на охолодження стільки ж як взимку на опалення получается.Якщо не більше.

Теоретичні викладки, які наочно показують наскільки Ви далекі від практичного життя. :D

"Учи матчасть, Лапоть!" (с)

Добре, що немає примусового охолодження в літній час. А то і там би руки викручували.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 17:30

  Frant написав:Хтось здогадується, чому електроенергії вистачає на всіх? Хоча пройопана найбільша АЕС, і розбиті купа ГЕС.
Відповідь на це питання має найближче відношення до Кржн

Ахметов цену поднял и кошмарить перестал, Агата ты Кристи
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2
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 18:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ну ГЭС продуктивны были когда 2К в хруще жрала 1квт/ч максимум и телевизор включали только на новогодний огонёк и парад посмотреть(ну и на Никулина и Штирлица)
АЭС 60 лет назад ьыло полтора блока на СССР
Импортируем ЭЭ?
20млн ресурса и 20% промышленности нихера не берут на себя от пиков при Юще?
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 18:18

  _Mykola_ написав:
  посетитель написав:В нових домах опалення в квартирі прекрасно взимку виключається при бажанні.Тобто якщо ніхто і квартирі не живе то комуналка круглий рік +/- однакова.


З и.:Якщо живе то теж :).Літом на охолодження стільки ж як взимку на опалення получается.Якщо не більше.

Теоретичні викладки, які наочно показують наскільки Ви далекі від практичного життя. :D

"Учи матчасть, Лапоть!" (с)


Ага, теоретик.Маю таку квартиру.Взимку якщо вимкнуте опалення в порівнянні з літом додається тільки оплата за опалення МОПів і так званий мінімальний платіж за опалення.Це все максимум до 150 грн. якщо прямо дуже холодна погода.

Нє, ну якщо дом із говна і палок то напевно на опалення дійсно вийде більше.
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 18:23

  gonchik74 написав:
  _Mykola_ написав:
  посетитель написав:В нових домах опалення в квартирі прекрасно взимку виключається при бажанні.Тобто якщо ніхто і квартирі не живе то комуналка круглий рік +/- однакова.


З и.:Якщо живе то теж :).Літом на охолодження стільки ж як взимку на опалення получается.Якщо не більше.

Теоретичні викладки, які наочно показують наскільки Ви далекі від практичного життя. :D

"Учи матчасть, Лапоть!" (с)

Добре, що немає примусового охолодження в літній час. А то і там би руки викручували.


Прикол в том що в мене влітку саме із-за кондиціонера комуналка більше ніж зимою.
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 18:32

  барабашов написав:Ну ГЭС продуктивны были когда 2К в хруще жрала 1квт/ч максимум и телевизор включали только на новогодний огонёк и парад посмотреть(ну и на Никулина и Штирлица)
АЭС 60 лет назад ьыло полтора блока на СССР
Импортируем ЭЭ?
20млн ресурса и 20% промышленности нихера не берут на себя от пиков при Юще?

ГЕС, тільки на початку електрифікації виконували таку функцію генераціїї у базовій генерації.
Наразі, вони працюють виключно для регулювання в енергосистемі, і ще можуть працювати у базовому варіанті генерації, виключно у частині санітарного пропуску води, або якщо треба скинути воду і не вистачає скидів у піккові години. :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 18:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

посетитель написав:
  _Mykola_ написав:
  посетитель написав:В нових домах опалення в квартирі прекрасно взимку виключається при бажанні.Тобто якщо ніхто і квартирі не живе то комуналка круглий рік +/- однакова.


З и.:Якщо живе то теж :).Літом на охолодження стільки ж як взимку на опалення получается.Якщо не більше.

Теоретичні викладки, які наочно показують наскільки Ви далекі від практичного життя. :D

"Учи матчасть, Лапоть!" (с)


Ага, теоретик.Маю таку квартиру.Взимку якщо вимкнуте опалення в порівнянні з літом додається тільки оплата за опалення МОПів і так званий мінімальний платіж за опалення.Це все максимум до 150 грн. якщо прямо дуже холодна погода.

Нє, ну якщо дом із говна і палок то напевно на опалення дійсно вийде більше.
це без теплих підлог?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 19:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Frant

Хватает эл. энергии, так как населения стало значительно меньше и пром. производство упало.
Freza
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 20:06

  Freza написав:Frant

Хватает эл. энергии, так как населения стало значительно меньше и пром. производство упало.

а ВВП виросло так що варанти Яреськи тригернулись
flyman
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