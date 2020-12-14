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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 тра, 2025 09:47
flyman написав: Freza написав:
Frant
Хватает эл. энергии, так как населения стало значительно меньше и пром. производство упало.
а ВВП виросло так що варанти Яреськи тригернулись
Що саме тут виросло з 2021?
Крім корупції і еміграції?
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Додано: Пон 05 тра, 2025 09:53
Frant написав: flyman написав: Freza написав:
Frant
Хватает эл. энергии, так как населения стало значительно меньше и пром. производство упало.
а ВВП виросло так що варанти Яреськи тригернулись
Що саме тут виросло з 2021?
Бажання філіпінки. Росте і розпухає.
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Додано: Пон 05 тра, 2025 10:24
В ярграде сдали квартиру посольству Швеции 100м2. Оплата за 3 года больше 100куе человеку зашла.
В квартире может жить сотрудники, а может и нет
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Бетон
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Додано: Пон 05 тра, 2025 10:34
Бетон написав:
В ярграде сдали квартиру посольству Швеции 100м2. Оплата за 3 года больше 100куе человеку зашла.
В квартире может жить сотрудники, а может и нет
А если что то влетит в форточку и квартира станет непригодна для проживания прийдеться 100 тіс. возвращать ?
Посмотрел на Дрим Таун вчера в ютубе. Как то настораживает.
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Додано: Пон 05 тра, 2025 10:59
Хомякоид написав: Бетон написав:
В ярграде сдали квартиру посольству Швеции 100м2. Оплата за 3 года больше 100куе человеку зашла.
В квартире может жить сотрудники, а может и нет
А если что то влетит в форточку и квартира станет непригодна для проживания прийдеться 100 тіс. возвращать ?
Посмотрел на Дрим Таун вчера в ютубе. Как то настораживает.
Конечно же не придётся.
Это форс мажор.
С математической точки зрения, вероятность погибнуть послу в ДТП в тысячи раз выше
Я бы попросил не манипулировать форточками. На недвижимость это абсолютно никак не влияет. От слова совсем.
Вы обратили внимания на дрим Таун, а на десятки сгоревших машин у вас пелена перед глазами.
Каждый день на дорогах погибают люди. Почему-то никто об этом не разглагольствует и машины из-за этого меньше не покупает
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Додано: Пон 05 тра, 2025 11:21
Бетон написав: Хомякоид написав: Бетон написав:
В ярграде сдали квартиру посольству Швеции 100м2. Оплата за 3 года больше 100куе человеку зашла.
В квартире может жить сотрудники, а может и нет
А если что то влетит в форточку и квартира станет непригодна для проживания прийдеться 100 тіс. возвращать ?
Посмотрел на Дрим Таун вчера в ютубе. Как то настораживает.
Конечно же не придётся.
Это форс мажор.
С математической точки зрения, вероятность погибнуть послу в ДТП в тысячи раз выше
Я бы попросил не манипулировать форточками. На недвижимость это абсолютно никак не влияет. От слова совсем.
Вы обратили внимания на дрим Таун, а на десятки сгоревших машин у вас пелена перед глазами.
Каждый день на дорогах погибают люди. Почему-то никто об этом не разглагольствует и машины из-за этого меньше не покупает
Вайни нє будєт?
Вайни немає?
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Додано: Пон 05 тра, 2025 11:24
Будет.
Мне лечь умирать?
Я за 2 недели продал две квартиры.
Нужно крутить эту шарманку дальше
Работать не дают, будут платить деньгами
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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