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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12290122911229212293
Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 09:47

  flyman написав:
  Freza написав:Frant

Хватает эл. энергии, так как населения стало значительно меньше и пром. производство упало.

а ВВП виросло так що варанти Яреськи тригернулись

Що саме тут виросло з 2021?
Крім корупції і еміграції?
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 10:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В ярграде сдали квартиру посольству Швеции 100м2. Оплата за 3 года больше 100куе человеку зашла.
В квартире может жить сотрудники, а может и нет
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 10:34

  Бетон написав:В ярграде сдали квартиру посольству Швеции 100м2. Оплата за 3 года больше 100куе человеку зашла.
В квартире может жить сотрудники, а может и нет


А если что то влетит в форточку и квартира станет непригодна для проживания прийдеться 100 тіс. возвращать ?
Посмотрел на Дрим Таун вчера в ютубе. Как то настораживает.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 10:59

  Хомякоид написав:
  Бетон написав:В ярграде сдали квартиру посольству Швеции 100м2. Оплата за 3 года больше 100куе человеку зашла.
В квартире может жить сотрудники, а может и нет


А если что то влетит в форточку и квартира станет непригодна для проживания прийдеться 100 тіс. возвращать ?
Посмотрел на Дрим Таун вчера в ютубе. Как то настораживает.

Конечно же не придётся.
Это форс мажор.
С математической точки зрения, вероятность погибнуть послу в ДТП в тысячи раз выше
Я бы попросил не манипулировать форточками. На недвижимость это абсолютно никак не влияет. От слова совсем.

Вы обратили внимания на дрим Таун, а на десятки сгоревших машин у вас пелена перед глазами.

Каждый день на дорогах погибают люди. Почему-то никто об этом не разглагольствует и машины из-за этого меньше не покупает
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 11:21

  Бетон написав:
  Хомякоид написав:
  Бетон написав:В ярграде сдали квартиру посольству Швеции 100м2. Оплата за 3 года больше 100куе человеку зашла.
В квартире может жить сотрудники, а может и нет


А если что то влетит в форточку и квартира станет непригодна для проживания прийдеться 100 тіс. возвращать ?
Посмотрел на Дрим Таун вчера в ютубе. Как то настораживает.

Конечно же не придётся.
Это форс мажор.
С математической точки зрения, вероятность погибнуть послу в ДТП в тысячи раз выше
Я бы попросил не манипулировать форточками. На недвижимость это абсолютно никак не влияет. От слова совсем.

Вы обратили внимания на дрим Таун, а на десятки сгоревших машин у вас пелена перед глазами.

Каждый день на дорогах погибают люди. Почему-то никто об этом не разглагольствует и машины из-за этого меньше не покупает

Вайни нє будєт?
Вайни немає?
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 11:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Будет.
Мне лечь умирать?
Я за 2 недели продал две квартиры.
Нужно крутить эту шарманку дальше
Работать не дают, будут платить деньгами
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 11:45

  Бетон написав:Будет.
Мне лечь умирать?
Я за 2 недели продал две квартиры.
Нужно крутить эту шарманку дальше
Работать не дают, будут платить деньгами

Правильно делают.
Либо уроды платят налоги 40-50%, модернизируют судебную систему, систему высшего и профессиональныного образования, науку - либо конец стране. Дохазяйнувались.

Я всё жду, когда же в тюрьмы пойдут на сроки 10+ лет министры, замминистров, крупные бизнесмены, депутаты всех мастей. По моей оценке, можна садить каждого третьего. Сразу же.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 11:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон, припиняй годувати троля, шо ти сподіваєшься від нього почути?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 12:29

  kingkongovets написав:Бетон, припиняй годувати троля, шо ти сподіваєшься від нього почути?

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Бетон
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