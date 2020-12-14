давно зарікся публікувати тут такі фото, але цим просто не можу не поділитись
район нинішньої Олімпійської, справа Троїцька площа, зліва Черепанова гора, далі по кадру Протасів яр і Байкова гора
1880ті
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 тра, 2025 17:12
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
давно зарікся публікувати тут такі фото, але цим просто не можу не поділитись
район нинішньої Олімпійської, справа Троїцька площа, зліва Черепанова гора, далі по кадру Протасів яр і Байкова гора
1880ті
Додано: Пон 05 тра, 2025 17:32
На анархічній території - податки платять відомо хто.
Решта домовляється.
Пан Бетон саме з останніх, хіба не видно?
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