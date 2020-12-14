давно зарікся публікувати тут такі фото, але цим просто не можу не поділитись
район нинішньої Олімпійської, справа Троїцька площа, зліва Черепанова гора, далі по кадру Протасів яр і Байкова гора
1880ті
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 тра, 2025 17:12
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
давно зарікся публікувати тут такі фото, але цим просто не можу не поділитись
район нинішньої Олімпійської, справа Троїцька площа, зліва Черепанова гора, далі по кадру Протасів яр і Байкова гора
1880ті
Додано: Пон 05 тра, 2025 17:32
На анархічній території - податки платять відомо хто.
Решта домовляється.
Пан Бетон саме з останніх, хіба не видно?
Додано: Пон 05 тра, 2025 20:02
Додано: Пон 05 тра, 2025 20:06
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Эксперты (не все, есессно).
Ваши рассказы о рынке - полная лажа. Статистику вы не сечёте
Практически все объявления о продаже имеют такой вид:
Ціна: 58 500 $ + податки (12%)
При этом жадные колхозаны (с авой морды нюхающей цветы) хотят полную оценку:
"Вітаю, так.З податками 65. Ми продаємо по реальній вартості, без заниження оцінки"
В объявлениях указывают цену ниже реальных продаж.
Купить нечего.
Вонючий варшавский, который я ненавижу в принципе, с января вырос на 10 куе.
Додано: Пон 05 тра, 2025 20:10
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Если взять промежуток 1.5..2 года, то за 65 куе я покупал 64м2, сейчас 65куе - 44м2
Додано: Пон 05 тра, 2025 20:22
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Меценат так любит платить налоги? Это потому, что деньги ему дают налогоплательщики. Он их не зарабатывал в жизни, как и все бюджетники.
Смори, я человек сознательный, я вижу, что Польша строит школы, я с удовольствием плачу там налоги.
В Украине я вижу чиновников, валяющихся на куче долларов
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