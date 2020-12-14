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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 17:12

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

давно зарікся публікувати тут такі фото, але цим просто не можу не поділитись
район нинішньої Олімпійської, справа Троїцька площа, зліва Черепанова гора, далі по кадру Протасів яр і Байкова гора
1880ті
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 17:30

ККЦ, навіщо постиш куйню?
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 17:32

  ihorkyiv написав:
  Бетон написав:Будет.
Мне лечь умирать?
Я за 2 недели продал две квартиры.
Нужно крутить эту шарманку дальше
Работать не дают, будут платить деньгами

За продаж другої квартири довелося сплатити 23% (18+5) податку?

На анархічній території - податки платять відомо хто.
Решта домовляється.
Пан Бетон саме з останніх, хіба не видно?
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 20:02

  ihorkyiv написав:
  Бетон написав:Будет.
Мне лечь умирать?
Я за 2 недели продал две квартиры.
Нужно крутить эту шарманку дальше
Работать не дают, будут платить деньгами

За продаж другої квартири довелося сплатити 23% (18+5) податку?

Переуступка
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 20:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Эксперты (не все, есессно).
Ваши рассказы о рынке - полная лажа. Статистику вы не сечёте

Практически все объявления о продаже имеют такой вид:

Ціна: 58 500 $ + податки (12%)
При этом жадные колхозаны (с авой морды нюхающей цветы) хотят полную оценку:

"Вітаю, так.З податками 65. Ми продаємо по реальній вартості, без заниження оцінки"

В объявлениях указывают цену ниже реальных продаж.

Купить нечего.

Вонючий варшавский, который я ненавижу в принципе, с января вырос на 10 куе.
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 20:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Если взять промежуток 1.5..2 года, то за 65 куе я покупал 64м2, сейчас 65куе - 44м2
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 20:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Меценат так любит платить налоги? Это потому, что деньги ему дают налогоплательщики. Он их не зарабатывал в жизни, как и все бюджетники.
Смори, я человек сознательный, я вижу, что Польша строит школы, я с удовольствием плачу там налоги.

В Украине я вижу чиновников, валяющихся на куче долларов
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 23:17

  Бетон написав:Меценат так любит платить налоги? Это потому, что деньги ему дают налогоплательщики. Он их не зарабатывал в жизни, как и все бюджетники.
Смори, я человек сознательный, я вижу, что Польша строит школы, я с удовольствием плачу там налоги.

В Украине я вижу чиновников, валяющихся на куче долларов

Укро-чиновники і укро-бізнесмени - дві сторони однієї медалі.
Уроди, які вщент роздерибанили країну. По суті, олігархи і їх слуги. Дерибан-їліта. Вони провели тотальну деіндустріалізацію і депопуляцію цієї території.
Зараз добивають її, разом з московитами. Кожний з своєї сторони. Частушку про вагон і територію - очевидно, вони не хочуть знати, а дарма!

Дайош дороги і кабаки замість балістичних ракет! - девіз укро-чиновників і укро-бізнесменів!
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 04:22

  Бетон написав:Если взять промежуток 1.5..2 года, то за 65 куе я покупал 64м2, сейчас 65куе - 44м2

Все конечные(с базовым ремонтом?) продажи идут е-оселистам(не за синий кэш)?
1куе/метр было тогда полностью готовое? А сейчас по 1.4?
барабашов
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