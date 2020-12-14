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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 тра, 2025 07:25
Бетон написав:
Будет.
Мне лечь умирать?
Я за 2 недели продал две квартиры.
Нужно крутить эту шарманку дальше
Работать не дают, будут платить деньгами
З грошима що будете робити?
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Investor_K
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Додано: Вів 06 тра, 2025 09:02
Бетон написав:
Я за 2 недели продал две квартиры
Бетон, що тримає тебе тут?
Гроші ж є - чому не "порішаєш" собі переїзд за кордон?
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Додано: Вів 06 тра, 2025 09:17
барабашов написав: Бетон написав:
Если взять промежуток 1.5..2 года, то за 65 куе я покупал 64м2, сейчас 65куе - 44м2
Все конечные(с базовым ремонтом?) продажи идут е-оселистам(не за синий кэш)?
1куе/метр было тогда полностью готовое? А сейчас по 1.4?
С ремонтом цены от 2200$
Е оселя - нет финансирования. Я не знаю на что рассчитывает мой покупатель
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Додано: Вів 06 тра, 2025 09:18
Успіх написав: Бетон написав:
Я за 2 недели продал две квартиры
Бетон, що тримає тебе тут?
Гроші ж є - чому не "порішаєш" собі переїзд за кордон?
50 куе?
Щаз
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Додано: Вів 06 тра, 2025 09:20
Investor_K написав: Бетон написав:
Будет.
Мне лечь умирать?
Я за 2 недели продал две квартиры.
Нужно крутить эту шарманку дальше
Работать не дают, будут платить деньгами
З грошима що будете робити?
Покупать. Цены растут, можно с фантиками остаться.
Сейчас эвакуации новых регионов- пошла волна новых переселенцев.
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Додано: Вів 06 тра, 2025 09:28
Investor_K написав: kingkongovets написав:
давно зарікся публікувати тут такі фото, але цим просто не можу не поділитись
район нинішньої Олімпійської, справа Троїцька площа, зліва Черепанова гора, далі по кадру Протасів яр і Байкова гора
1880ті
Кличка на них не було
ККЦ все наплутав.
Це Київ після кличка та інших горе-керманичів.
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_Klim
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