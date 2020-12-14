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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 07:25

  Бетон написав:Будет.
Мне лечь умирать?
Я за 2 недели продал две квартиры.
Нужно крутить эту шарманку дальше
Работать не дают, будут платить деньгами

З грошима що будете робити?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 09:02

За крок до перевороту думок©

  Бетон написав:Я за 2 недели продал две квартиры
Бетон, що тримає тебе тут?
Гроші ж є - чому не "порішаєш" собі переїзд за кордон?
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 09:17

  барабашов написав:
  Бетон написав:Если взять промежуток 1.5..2 года, то за 65 куе я покупал 64м2, сейчас 65куе - 44м2

Все конечные(с базовым ремонтом?) продажи идут е-оселистам(не за синий кэш)?
1куе/метр было тогда полностью готовое? А сейчас по 1.4?

С ремонтом цены от 2200$

Е оселя - нет финансирования. Я не знаю на что рассчитывает мой покупатель
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 09:18

  Успіх написав:
  Бетон написав:Я за 2 недели продал две квартиры
Бетон, що тримає тебе тут?
Гроші ж є - чому не "порішаєш" собі переїзд за кордон?

50 куе?
Щаз
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 09:20

  Investor_K написав:
  Бетон написав:Будет.
Мне лечь умирать?
Я за 2 недели продал две квартиры.
Нужно крутить эту шарманку дальше
Работать не дают, будут платить деньгами

З грошима що будете робити?

Покупать. Цены растут, можно с фантиками остаться.
Сейчас эвакуации новых регионов- пошла волна новых переселенцев.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 09:28

  Investor_K написав:
  kingkongovets написав:давно зарікся публікувати тут такі фото, але цим просто не можу не поділитись
район нинішньої Олімпійської, справа Троїцька площа, зліва Черепанова гора, далі по кадру Протасів яр і Байкова гора
1880ті
Зображення

Кличка на них не було
ККЦ все наплутав.
Це Київ після кличка та інших горе-керманичів.
Frant
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