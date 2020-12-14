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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 тра, 2025 09:20
Investor_K написав: Бетон написав:
Будет.
Мне лечь умирать?
Я за 2 недели продал две квартиры.
Нужно крутить эту шарманку дальше
Работать не дают, будут платить деньгами
З грошима що будете робити?
Покупать. Цены растут, можно с фантиками остаться.
Сейчас эвакуации новых регионов- пошла волна новых переселенцев.
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Додано: Вів 06 тра, 2025 11:59
Бетон написав: ihorkyiv написав: Бетон написав:
Будет.
Мне лечь умирать?Я за 2 недели продал две квартиры
.
Нужно крутить эту шарманку дальше
Работать не дают, будут платить деньгами
За продаж другої квартири довелося сплатити 23% (18+5) податку?
Переуступка
А на переуступку разве сейчас налоги не ввели?В целом 7.5% вроде ж.
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Додано: Вів 06 тра, 2025 12:02
посетитель написав: Бетон написав: Бетон написав:
Будет.
Мне лечь умирать?Я за 2 недели продал две квартиры
.
Нужно крутить эту шарманку дальше
Работать не дают, будут платить деньгами
За продаж другої квартири довелося сплатити 23% (18+5) податку?
Переуступка
А на переуступку разве сейчас налоги не ввели?В целом 7.5% вроде ж.
Не. Это не налоги, а жадность отдельных застройщиков
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Бетон
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Додано: Вів 06 тра, 2025 12:49
Бетон написав:
Вонючий варшавский, который я ненавижу в принципе, с января вырос на 10 куе.
Чим він такий страшний?
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Додано: Вів 06 тра, 2025 12:58
Faceless написав: Бетон написав:
Вонючий варшавский, который я ненавижу в принципе, с января вырос на 10 куе.
Чим він такий страшний?
Веник- тоска печаль сама по себе, Faceless.
Вчера прогулялся по пейзажке после дождя. Красиво
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Додано: Вів 06 тра, 2025 13:06
Бетон написав: Faceless написав: Бетон написав:
Вонючий варшавский, который я ненавижу в принципе, с января вырос на 10 куе.
Чим він такий страшний?
Веник- тоска печаль сама по себе, Faceless.
Вчера прогулялся по пейзажке после дождя. Красиво
Тю, ти галя-балувана
Мені навіть концепція Софії (борщагівськоі) подобається. Ну і тієї ж Ірпенятні. Проте це не Київ, і це багато що міняє.
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Hotab
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Додано: Вів 06 тра, 2025 14:10
Hotab написав:Тю, ти галя-балувана
Мені навіть концепція Софії (борщагівськоі) подобається. Ну і тієї ж Ірпенятні. Проте це не Київ, і це багато що міняє.
це те, що я ніяк не можу розтлумачити понаїхам, які не мають уявлення про життя в центрі і до усрачки радіють ірпенятникам, софборщагам та чоловійникам на околицях, де «є усе, що треба»)
те ж саме стосується і мешканців лб та іпенів
щоб розуміти треба просто пожити
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kingkongovets
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Додано: Вів 06 тра, 2025 14:16
kingkongovets
Цінові компроміси ж.
Найкраще не може бути доступним всім. Бо його мало, на всіх не вистачає, тому відсіювання ціною.
Ну а далі вже мозок завжди знайде слова виправдання «не дуже то і хотілось»
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Hotab
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Додано: Вів 06 тра, 2025 14:26
Hotab написав:kingkongovets
Цінові компроміси ж.
Найкраще не може бути доступним всім. Бо його мало, на всіх не вистачає, тому відсіювання ціною.
Ну а далі вже мозок завжди знайде слова виправдання «не дуже то і хотілось»
компроміси і вдалий маркетінг забудовників загоняють людей в депресивні чоловійники без парковок та інфоаструктури, та перенаселені мишоловки з жлоб-дизайном, де доведеться доплачувати зекономлене в приватних дітсадках, школах, інших інфраструктурних обʼєктах, а головне - часом на дорогу
і все це при можливості обрати кріпку вторинку в гарних місцях, але ж ні - корона понаїха з декількома котлетами туди не влазить бгг, а ще їм треба щоб їм обовʼязково нассяли у відділі продажів про рюшики, якими вони ніколи не будуть користуватися
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Додано: Вів 06 тра, 2025 14:29
Просто одному "мещанину во дворянстве"
захотелось понтануться
Понятно что локация важней модности мопов, но это не повод применять эпитеты которые были применены
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fox767676
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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